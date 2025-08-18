Е-суд, обновление ЦНАП, е-нотариат, Таможенный кодекс и дорожные карты с ЕС — Юлия Свириденко назвала антикоррупционные меры в программе действий правительства

Внедрение е-Суда определено среди антикоррупционных мер в программе действий правительства, но что именно имеется в виду, не конкретизировано.

Премьер-министр Юлия Свириденко 18 августа во время презентации Программы действий Кабмина перечислила список мер в сфере антикоррупции. Это:

Новый Таможенный кодекс

Запуск новых цифровых сервисов : е-нотариат, е-Суд, ЦНАП 2.0

: е-нотариат, е-Суд, ЦНАП 2.0 Внедрение дорожных карт с ЕС.

Что касается «е-Суда», следует отметить, что пока непонятно, идет ли речь о дальнейшем развитии приложения «еСуд», которое было внедрено несколько лет назад, или о полноценном внедрении ЕСИТС (которая была заложена еще в 2017 году в процессуальные кодексы, но до сих пор ГСА не удалось полноценно запустить Единую судебную информационно-телекоммуникационную систему), или о чем-то другом — в программе правительства соответствующее предложение не конкретизировано.

«Очевидно, что антикоррупция — это тоже сквозная политика всего правительства.

И если мы говорим о конкретных шагах, то, как вы видели в первые недели работы правительства, мы перезапустили конкурс на таможню, мы запускаем конкурс на АРМА.

Сейчас ждем — есть уже предложения от украинских коллег относительно того, кто должен войти в конкурсную комиссию по отбору АРМА со стороны украинского правительства, и есть запрос к нашим международным партнерам, которые должны нам предоставить кандидатов. Мы их еще не получили. Я вам говорю откровенно, как только будут эти кандидаты, мы сразу формируем конкурсную комиссию на заседании Кабмина и можем запускать конкурс на АРМА.

Новый Таможенный кодекс в планах нашего Министерства финансов.

И до конца года мы, надеюсь, начнем этот процесс. Мы запускаем новые цифровые сервисы, что чрезвычайно важно: е-нотариат, е-суд, ЦНАП 2.0 и внедрение дорожных карт с ЕС», — отметила Юлия Свириденко.

Отметим, что в тексте Программы действий правительства в разделе «Борьба с коррупцией» указано о «внедрении современных цифровых инструментов, в частности е-Суда, е-Акциза, системы онлайн-мониторинга и цифровизации лицензирования игорного бизнеса, запуска Центра предоставления административных услуг 2.0 и других сервисов, которые обеспечат повышение прозрачности, эффективности и доступности государственных услуг для граждан и бизнеса».

Соответственно, «программная цель Министерства цифровой трансформации — Правительство обеспечивает быструю цифровую трансформацию публичных услуг, инфраструктуры и цифровой экономики, что уменьшает коррупционные риски, повышает устойчивость государства и интегрирует граждан и бизнес в европейское цифровое пространство. Государство переходит на стандарты ЕС в сферах электронной идентификации, интероперабельности, рыночных правил и данных, одновременно поддерживая критическую инфраструктуру и новые цифровые рынки согласно определенным приоритетам министерства».

Автор: Наталя Мамченко

