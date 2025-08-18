Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Е-суд, обновление ЦНАП, е-нотариат, Таможенный кодекс и дорожные карты с ЕС — Юлия Свириденко назвала антикоррупционные меры в программе действий правительства

16:16, 18 августа 2025
Внедрение е-Суда определено среди антикоррупционных мер в программе действий правительства, но что именно имеется в виду, не конкретизировано.
Е-суд, обновление ЦНАП, е-нотариат, Таможенный кодекс и дорожные карты с ЕС — Юлия Свириденко назвала антикоррупционные меры в программе действий правительства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко 18 августа во время презентации Программы действий Кабмина перечислила список мер в сфере антикоррупции. Это:

  • Новый Таможенный кодекс
  • Запуск новых цифровых сервисов: е-нотариат, е-Суд, ЦНАП 2.0
  • Внедрение дорожных карт с ЕС.

Что касается «е-Суда», следует отметить, что пока непонятно, идет ли речь о дальнейшем развитии приложения «еСуд», которое было внедрено несколько лет назад, или о полноценном внедрении ЕСИТС (которая была заложена еще в 2017 году в процессуальные кодексы, но до сих пор ГСА не удалось полноценно запустить Единую судебную информационно-телекоммуникационную систему), или о чем-то другом — в программе правительства соответствующее предложение не конкретизировано.

«Очевидно, что антикоррупция — это тоже сквозная политика всего правительства.

И если мы говорим о конкретных шагах, то, как вы видели в первые недели работы правительства, мы перезапустили конкурс на таможню, мы запускаем конкурс на АРМА.

Сейчас ждем — есть уже предложения от украинских коллег относительно того, кто должен войти в конкурсную комиссию по отбору АРМА со стороны украинского правительства, и есть запрос к нашим международным партнерам, которые должны нам предоставить кандидатов. Мы их еще не получили. Я вам говорю откровенно, как только будут эти кандидаты, мы сразу формируем конкурсную комиссию на заседании Кабмина и можем запускать конкурс на АРМА.

Новый Таможенный кодекс в планах нашего Министерства финансов.

И до конца года мы, надеюсь, начнем этот процесс. Мы запускаем новые цифровые сервисы, что чрезвычайно важно: е-нотариат, е-суд, ЦНАП 2.0 и внедрение дорожных карт с ЕС», — отметила Юлия Свириденко.

Отметим, что в тексте Программы действий правительства в разделе «Борьба с коррупцией» указано о «внедрении современных цифровых инструментов, в частности е-Суда, е-Акциза, системы онлайн-мониторинга и цифровизации лицензирования игорного бизнеса, запуска Центра предоставления административных услуг 2.0 и других сервисов, которые обеспечат повышение прозрачности, эффективности и доступности государственных услуг для граждан и бизнеса».

Соответственно, «программная цель Министерства цифровой трансформации — Правительство обеспечивает быструю цифровую трансформацию публичных услуг, инфраструктуры и цифровой экономики, что уменьшает коррупционные риски, повышает устойчивость государства и интегрирует граждан и бизнес в европейское цифровое пространство. Государство переходит на стандарты ЕС в сферах электронной идентификации, интероперабельности, рыночных правил и данных, одновременно поддерживая критическую инфраструктуру и новые цифровые рынки согласно определенным приоритетам министерства».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выезд мужчин до 22 лет урегулирует Кабмин своим постановлением — Юлия Свириденко

Изменения в закон для урегулирования вопроса выезда мужчин до 22 лет, по мнению премьер-министра, не нужны — это можно сделать на уровне постановления правительства.

Е-суд, обновление ЦНАП, е-нотариат, Таможенный кодекс и дорожные карты с ЕС — Юлия Свириденко назвала антикоррупционные меры в программе действий правительства

Внедрение е-Суда определено среди антикоррупционных мер в программе действий правительства, но что именно имеется в виду, не конкретизировано.

«Судья рамсы попутал, под ногами земли не видите» – участница судебного процесса вместо изложения аргументов, решила оскорбить судью

Высший совет правосудия попросил Офис Генпрокурора сообщить, что происходит с уголовным производством относительно высказываний в адрес судьи.

Парламент хочет четкой процедуры принятия на себя обязательств — чтобы мы не узнавали об этом за несколько минут до того, как оно войдет в парламент — Стефанчук

Мы не самураи, что нам просто нужно пройти путь — Руслан Стефанчук.

Бюджет на 2026 год планируется с учетом продолжения боевых действий на весь 2026 год — министр финансов Сергей Марченко

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Кабмин будет подавать проект бюджета с учетом того, что боевые действия продлятся весь 2026 год.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду