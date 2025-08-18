Е-суд, оновлення ЦНАП, е-нотаріат, Митний кодекс і дорожні карти з ЄС – Юлія Свириденко назвала антикорупційні заходи у програмі дій уряду

Впровадження е-Суду визначено серед антикорупційних заходів в програмі дій уряду, але що саме мається на увазі – не конкретизовано.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко 18 серпня під час презентації Програми дій Кабміну перелічила перелік заходів в сфері антикорупції. Це:

Новий Митний кодекс

Запуск нових цифрових сервісів: е-нотаріат, е-Суд, ЦНАП 2.0

Впровадження дорожніх карт з ЄС.

Стосовно «е-Суд» слід зауважити, що поки незрозуміло, чи йдеться про подальший розвиток додатку «єСуд», який був запроваджений кілька років тому назад, чи про повноцінне запровадження ЄСІТС (яке було закладено ще 2017 року в процесуальні кодекси, але досі ДСА не вдалося повноцінно запустити Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему), чи про щось інше – у програмі уряду відповідна пропозиція не конкретизована.

«Очевидно, що антикорупція – це теж наскрізна політика всього уряду.

І якщо ми кажемо про конкретні кроки, то, як ви бачили в перші тижні роботи уряду, ми перезапустили конкурс на митницю, ми запускаємо конкурс на АРМА. Зараз чекаємо – є вже пропозиції від українських колег щодо того, хто має увійти до конкурсної комісії з відбору АРМА з боку українського уряду і є запит до наших міжнародних партнерів, які мають нам надати кандидатів. Ми їх ще не отримали. Я вам кажу відверто, як тільки будуть ці кандидати, ми одразу формуємо конкурсну комісію на засіданні Кабміну і можемо запускати конкурс на АРМА.

Новий Митний кодекс в планах нашого Міністерства фінансів. І до кінця року ми сподіваюся розпочнемо цей процес.

Ми запускаємо нові цифрові сервіси надзвичайно важливо: е-нотаріат, е-суд, ЦНАП 2.0 і впровадження дорожніх карт з ЄС», зауважила Юлія Свириденко.

Зазначимо, що в тексті Програми дій уряду в розділі «Боротьба з корупцією» вказано про «впровадження сучасних цифрових інструментів, зокрема е-Суду, е-Акцизу, системи онлайн-моніторингу та цифровізації ліцензування грального бізнесу, запуску Центру надання адміністративних послуг 2.0 та інших сервісів, що забезпечать підвищення прозорості, ефективності та доступності державних послуг для громадян і бізнесу».

Відповідно, «програмна ціль Міністерства цифрової трансформації – Уряд забезпечує швидку цифрову трансформацію публічних послуг, інфраструктури та цифрової економіки, що зменшує корупційні ризики, підвищує стійкість держави та інтегрує громадян і бізнес до європейського цифрового простору. Держава переходить на стандарти ЄС у сферах електронної ідентифікації, інтероперабельності, ринкових правил і даних, водночас підтримуючи критичну інфраструктуру і нові цифрові ринки згідно з визначеними пріоритетами міністерства».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.