Мобильное приложение єСуд не будет работать до октября

Приложение єСуд было временно отключено.

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили, что мобильное приложение єСуд временно отключено для технического обновления.

«Плановый запуск – в октябре», – заявили в ГП.

Ранее директор департамента информационных технологий ГСА Алексей Билаш заявлял, что суды не сканируют документы, а єСуд придется переработать.

Напомним, пользователям Электронного суда разъяснить вопрос предоставления права подачи заявлений представителям физлиц.

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