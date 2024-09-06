Как в Электронном суде предоставить права подачи заявлений представителям физлиц — разъяснение

Пользователям Электронного суда разъяснить вопрос предоставления права подачи заявлений представителям физлиц.

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В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили, как в Электронном суде предоставить право подачи заявлений представителям физических лиц.

Там отмечают, что необходимо предоставить доверенность от имени физического лица:

- Перейти в раздел «Доверенности»

- нажать «Создать доверенность»

- указать РНОКПП представителя юридического лица (представитель должен быть зарегистрирован в системе Электронный суд)

- Выбрать права доступа (Просмотр, Редактирование, Представление) и нажать кнопку «Добавить»

- После формирования доверенности нажать кнопку «Подписать и отправить»

Доверенности на конкретное дело или производство создаются в разделе «Мои дела»

Также реализована возможность подачи электронных исполнительных документов в АСИП представителям взыскателя.

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