Как в Электронном суде предоставить права подачи заявлений представителям физлиц — разъяснение

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили, как в Электронном суде предоставить право подачи заявлений представителям физических лиц.
Там отмечают, что необходимо предоставить доверенность от имени физического лица:
- Перейти в раздел «Доверенности»
- нажать «Создать доверенность»
- указать РНОКПП представителя юридического лица (представитель должен быть зарегистрирован в системе Электронный суд)
- Выбрать права доступа (Просмотр, Редактирование, Представление) и нажать кнопку «Добавить»
- После формирования доверенности нажать кнопку «Подписать и отправить»
Доверенности на конкретное дело или производство создаются в разделе «Мои дела»
Также реализована возможность подачи электронных исполнительных документов в АСИП представителям взыскателя.
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