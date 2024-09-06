Як у Електронному суді надати права подачі заяв представникам фізосіб — роз’яснення

Користувачам Електронного суду роз’яснити питання надання права подачі заяв представникам фізосіб.

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У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили, як у Електронному суді надати права подачі заяв представникам фізичних осіб.

Там зазначають, що необхідно надати довіреність від імені фізичної особи:

- Перейти в розділ «Довіреності»

- Натиснути «Створити довіреність»

- Зазначити РНОКПП представника юридичної особи (представник повинен бути зареєстрований в системі Електронний суд)

- Обрати права доступу (Перегляд, Редагування, Подання) та натиснути кнопку «Надати»

- Після формування довіреності натиснути кнопку «Підписати та відправити»

Довіреності на конкретну справу або провадження створюються в розділі «Мої справи»

Також реалізована можливість подачі електронних виконавчих документів до АСВП представникам стягувача.

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