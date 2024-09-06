Як у Електронному суді надати права подачі заяв представникам фізосіб — роз’яснення

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили, як у Електронному суді надати права подачі заяв представникам фізичних осіб.
Там зазначають, що необхідно надати довіреність від імені фізичної особи:
- Перейти в розділ «Довіреності»
- Натиснути «Створити довіреність»
- Зазначити РНОКПП представника юридичної особи (представник повинен бути зареєстрований в системі Електронний суд)
- Обрати права доступу (Перегляд, Редагування, Подання) та натиснути кнопку «Надати»
- Після формування довіреності натиснути кнопку «Підписати та відправити»
Довіреності на конкретну справу або провадження створюються в розділі «Мої справи»
Також реалізована можливість подачі електронних виконавчих документів до АСВП представникам стягувача.
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