В Україні вже 82% об'єктів житлово-комунального господарства готові до опалювального сезону, — Денис Шмигаль

У Запорізькій області готовність становить 79%, а найнижчий показник у Херсонській області - 54%.

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В Україні вже 82% об'єктів житлово-комунального господарства готові до опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«За даними Мінінфраструктури, підтверджується готовність станом на зараз на 82% об'єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону. У тилових регіонах ці показники трошки вищі, у прифронтових - дещо нижчі», - зазначив очільник Кабміну.

Зокрема, за словами Шмигаля, у Запорізькій області готовність становить 79%, а найнижчий показник у Херсонській області - 54%.

Крім цього, міста і підприємства України потребують додатково 423 установки, 300 когенераційних установки і 300 блочно-модульних котелень, стверджує Шмигаль.

«»Основна увага була зосереджена на Харків, Харківську область з забезпечення подібним обладнанням», - додав він.

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