Для військовослужбовців запровадять антикорупційні обмеження та обов’язки

Кабмін на засіданні 6 вересня схвалив проект Закону «Про внесення змін до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України щодо визначення особливостей застосування антикорупційних обмежень та врегулювання конфлікту інтересів в умовах проходження військової служби».
Так, цим законопроектом пропонується доповнити Статут внутрішньої служби Збройних Сил України нормами щодо:
Наразі законопроект у Верховній Раді ще не зареєстрований.
Нагадаємо, наприкінці травня 2024 року голова Комітету з питань запобігання та протидії корупції Анастасія Радіна заявила, що «результати перевірки статків співробітників ТЦК підтверджують, що переважна більшість несе службу сумлінно і законно». Втім, згодом правоохоронні органи повідомили про низку випадків хабарництва у ТЦК.
Автор: Наталя Мамченко
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