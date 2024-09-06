Для військовослужбовців запровадять антикорупційні обмеження та обов’язки

Військовослужбовців зобовʼяжуть доповідати про наявність у них конфлікту інтересів

Джерело фото: hvylya.net

Кабмін на засіданні 6 вересня схвалив проект Закону «Про внесення змін до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України щодо визначення особливостей застосування антикорупційних обмежень та врегулювання конфлікту інтересів в умовах проходження військової служби».

Так, цим законопроектом пропонується доповнити Статут внутрішньої служби Збройних Сил України нормами щодо:

зобовʼязання військовослужбовців не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень або правопорушень, повʼязаних з корупцією;

запровадження обовʼязку військовослужбовців доповідати про наявність у них конфлікту інтересів та вживати заходів щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

впровадження чіткого алгоритму дій командира (начальника) у випадку отримання відомостей про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів;

визначення кола посадових осіб, на яких буде розповсюджена дія антикорупційних обмежень, визначених Законом «Про запобігання корупції» і дотримання відповідних обмежень.

Наразі законопроект у Верховній Раді ще не зареєстрований.

Нагадаємо, наприкінці травня 2024 року голова Комітету з питань запобігання та протидії корупції Анастасія Радіна заявила, що «результати перевірки статків співробітників ТЦК підтверджують, що переважна більшість несе службу сумлінно і законно». Втім, згодом правоохоронні органи повідомили про низку випадків хабарництва у ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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