Для военнослужащих будут введены антикоррупционные ограничения и обязанности

Кабмин на заседании 6 сентября одобрил проект Закона «О внесении изменений в Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины по определению особенностей применения антикоррупционных ограничений и урегулированию конфликта интересов в условиях прохождения военной службы».
Так, этим законопроектом предлагается дополнить Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины нормами по:
Пока законопроект в Верховной Раде еще не зарегистрирован.
Напомним, в конце мая 2024 года председатель Комитета по предотвращению и противодействию коррупции Анастасия Радина заявила, что «результаты проверки состояния сотрудников ТЦК подтверждают, что подавляющее большинство несет службу добросовестно и законно». Впрочем, впоследствии правоохранительные органы сообщили о ряде случаев взяточничества в ТЦК.
Автор: Наталья Мамченко
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