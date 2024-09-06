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Для военнослужащих будут введены антикоррупционные ограничения и обязанности

15:18, 6 сентября 2024
Военнослужащих обяжут докладывать о наличии у них конфликта интересов.
Для военнослужащих будут введены антикоррупционные ограничения и обязанности
Источник фото: hvylya.net
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Кабмин на заседании 6 сентября одобрил проект Закона «О внесении изменений в Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины по определению особенностей применения антикоррупционных ограничений и урегулированию конфликта интересов в условиях прохождения военной службы».

Так, этим законопроектом предлагается дополнить Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины нормами по:

  • обязательству военнослужащих не совершать и не участвовать в совершении коррупционных правонарушений или правонарушений, связанных с коррупцией;
  • введению обязанности военнослужащих докладывать о наличии у них конфликта интересов и принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
  • внедрению четкого алгоритма действий командира (начальника) в случае получения сведений о наличии реального или потенциального конфликта интересов;
  • определению круга должностных лиц, на которых будет распространено действие антикоррупционных ограничений, определенных Законом «О предотвращении коррупции» и соблюдение соответствующих ограничений.

Пока законопроект в Верховной Раде еще не зарегистрирован.

Напомним, в конце мая 2024 года председатель Комитета по предотвращению и противодействию коррупции Анастасия Радина заявила, что «результаты проверки состояния сотрудников ТЦК подтверждают, что подавляющее большинство несет службу добросовестно и законно». Впрочем, впоследствии правоохранительные органы сообщили о ряде случаев взяточничества в ТЦК.

Автор: Наталья Мамченко

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