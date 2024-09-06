Кабмин изменил порядок возвращения из-за границы эвакуированных детей

Для глав областных и военных администраций установлена персональная дисциплинарная ответственность за соблюдением требований возвращения детей.

В пятницу, 6 сентября, Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок временного перемещения (эвакуации) детей и лиц, проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, форм собственности и подчинения на круглосуточное пребывание, и их возвращение по месту постоянного проживания (нахождение), а в случае выезда за пределы Украины – в Украину. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

Предусмотрено, что во время военного положения областная, Киевская городская военная администрация может принять решение о возвращении детей и лиц исключительно в приемную семью, детский дом семейного типа, опеку/попечительство, усыновление, семью патронатного воспитателя, а в случаях, предусмотренных пунктом 2 Порядка, в заведение, малого группового здания, которые расположены на территории административно-территориальных единиц, территориальных общин, принадлежащих к «умеренному» или «удовлетворительному» уровню риска безопасности, определенному в соответствии с Методикой оценки рисков безопасности в системе образования, связанных с вооруженной агрессией рф против Украины, но не менее чем в 50 километрах от государственной границы Украины из рф, РБ и не менее чем в 100 километрах от административной границы между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины, где не ведутся боевые действия, линии боевого столкновения.

По согласованию с органами военного командования на соответствующей территории областная, Киевская городская военная администрация может принять решение о возвращении детей и лиц в заведение, расположенное на расстоянии менее 50 километров от государственной границы Украины с рф, РБ, кроме случаев, когда на территории области ведутся боевые деяния.

Установлена ​​персональная дисциплинарная ответственность для председателей областных, Киевской городской государственных (военных) администраций за соблюдением требований возвращения детей.

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