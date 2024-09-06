Практика судов
  1. В Украине

Кабмин изменил порядок возвращения из-за границы эвакуированных детей

15:14, 6 сентября 2024
Для глав областных и военных администраций установлена персональная дисциплинарная ответственность за соблюдением требований возвращения детей.
Кабмин изменил порядок возвращения из-за границы эвакуированных детей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 6 сентября, Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок временного перемещения (эвакуации) детей и лиц, проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, форм собственности и подчинения на круглосуточное пребывание, и их возвращение по месту постоянного проживания (нахождение), а в случае выезда за пределы Украины – в Украину. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

Предусмотрено, что во время военного положения областная, Киевская городская военная администрация может принять решение о возвращении детей и лиц исключительно в приемную семью, детский дом семейного типа, опеку/попечительство, усыновление, семью патронатного воспитателя, а в случаях, предусмотренных пунктом 2 Порядка, в заведение, малого группового здания, которые расположены на территории административно-территориальных единиц, территориальных общин, принадлежащих к «умеренному» или «удовлетворительному» уровню риска безопасности, определенному в соответствии с Методикой оценки рисков безопасности в системе образования, связанных с вооруженной агрессией рф против Украины, но не менее чем в 50 километрах от государственной границы Украины из рф, РБ и не менее чем в 100 километрах от административной границы между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины, где не ведутся боевые действия, линии боевого столкновения.

По согласованию с органами военного командования на соответствующей территории областная, Киевская городская военная администрация может принять решение о возвращении детей и лиц в заведение, расположенное на расстоянии менее 50 километров от государственной границы Украины с рф, РБ, кроме случаев, когда на территории области ведутся боевые деяния.

Установлена ​​персональная дисциплинарная ответственность для председателей областных, Киевской городской государственных (военных) администраций за соблюдением требований возвращения детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Утверждены очередные изменения в Положение о ЕСИТС: текст изменений

Изменения касаются порядка действий в случае технической невозможности использования подсистемы видеоконференцсвязи для фиксирования судебных заседаний и поступления заявления от участника дела об ознакомлении с материалами дела в электронном виде.

Для военнослужащих будут введены антикоррупционные ограничения и обязанности

Военнослужащих обяжут докладывать о наличии у них конфликта интересов.

Проблема с новыми помещениями для ВАКС не решена до сих пор – Вера Михайленко

После завершения конкурса на 25 должностей судей ВАКС и АП ВАКС в деятельности Антикоррупционного суда могут возникнуть проблемы.

Опубликован закон об отсрочке от мобилизации для мужчин, у которых на войне погиб неполнородный брат

Закон возвращает запрет мобилизовать второго сына у матери, если он брат погибшего, но от другого отца.

Закон о декриминализации дезертирства и самовольного оставления части, совершенных впервые, вступит в силу 7 сентября

Однако для того, чтобы лицо не попало в тюрьму, установлен ряд условий.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Вікторія Рубан
    Вікторія Рубан
    суддя Харківського окружного адміністративного суду