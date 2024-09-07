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При каких условиях жилье многодетных семей не облагается налогом на недвижимость

07:59, 7 сентября 2024
Особенности налогообложения налогом на недвижимость жилья многодетных семей.
При каких условиях жилье многодетных семей не облагается налогом на недвижимость
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Главное управление ГНС в Житомирской области разъяснило, при каких условиях жилье многодетных семей не облагается налогом на недвижимость.

Так, объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям, в которых воспитываются пятеро и более несовершеннолетних детей, не облагаются налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это предусмотрено подпунктом "л" п.п. 266.2.2 ст. 266 Налогового кодекса Украины.

Правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия. Несовершеннолетней в соответствии со ст. 6 главы 1 разд. I Семейного кодекса Украины от 10 января 2002 года № 2947-III считается ребенок в возрасте от 14 до 18 лет. Также согласно абзацам вторым – третьим ст. 1 разд. I Закона Украины от 26 апреля 2001 года № 2402-III, ребенок – это лицо в возрасте до 18 лет (совершеннолетия), если по закону, применяемому к нему, он не приобретает права совершеннолетнего ранее.

Учитывая указанное, не является объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям, в которых воспитываются пятеро и более детей, ни одному из которых не исполнилось 18 лет.

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