Практика судов
  1. В Украине

У руководительницы управления налоговой службы могут конфисковать необоснованные активы на 4,5 млн грн

15:05, 6 сентября 2024
НАПК выявило признаки приобретения работницей налоговой на протяжении 2020 – 2023 годов необоснованных активов более чем на 4,5 млн грн.
У руководительницы управления налоговой службы могут конфисковать необоснованные активы на 4,5 млн грн
Фото: НАПК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что в Высший антикоррупционный суд заявлен иск о признании необоснованными и конфискации активов руководительницы одного из областных главных управлений Государственной налоговой службы. Об этом проинформировали на официальном сайте НАПК.

Так, по результатам мониторинга образа жизни НАПК выявило признаки приобретения работницей налоговой на протяжении 2020 – 2023 годов необоснованных активов на свыше 4,5 млн грн. Речь идет о:

квартире в Киеве;

автомобиле Toyota C-HR Hybrid, 2022 года выпуска;

автомобиле Land Rover Range Rover Velar, 2019 г.в.

«Жилье в собственность якобы приобрела родная сестра служащей, однако анализ ее официальных доходов и расходов доказал финансовую несостоятельность совершить такую ​​покупку.

Автомобиль Toyota C-HR Hybrid, который приобрела за счет якобы собственных сбережений и подарков членов семьи дочь руководительницы регионального управления ГНС, также не мог быть куплен за средства из законных источников», - заявили в НАПК.

Кроме того, НАПК выяснило, что автомобиль Land Rover Range Rover Velar, формально принадлежащий отцу служащей, был приобретен также по ее поручению.

Во время мониторинга образа жизни чиновника также оказалось, что ее муж в 2016 году приобрел квартиру в центре Полтавы за средства, сумма которых значительно превышала его официальные доходы.

Учитывая выявленные НАПК факты, САП обратилась в суд с иском о признании активов должностной лица необоснованными и взыскании их в доход государства (гражданская конфискация).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Утверждены очередные изменения в Положение о ЕСИТС: текст изменений

Изменения касаются порядка действий в случае технической невозможности использования подсистемы видеоконференцсвязи для фиксирования судебных заседаний и поступления заявления от участника дела об ознакомлении с материалами дела в электронном виде.

Для военнослужащих будут введены антикоррупционные ограничения и обязанности

Военнослужащих обяжут докладывать о наличии у них конфликта интересов.

Проблема с новыми помещениями для ВАКС не решена до сих пор – Вера Михайленко

После завершения конкурса на 25 должностей судей ВАКС и АП ВАКС в деятельности Антикоррупционного суда могут возникнуть проблемы.

Опубликован закон об отсрочке от мобилизации для мужчин, у которых на войне погиб неполнородный брат

Закон возвращает запрет мобилизовать второго сына у матери, если он брат погибшего, но от другого отца.

Закон о декриминализации дезертирства и самовольного оставления части, совершенных впервые, вступит в силу 7 сентября

Однако для того, чтобы лицо не попало в тюрьму, установлен ряд условий.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Вікторія Рубан
    Вікторія Рубан
    суддя Харківського окружного адміністративного суду