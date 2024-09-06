У руководительницы управления налоговой службы могут конфисковать необоснованные активы на 4,5 млн грн

НАПК выявило признаки приобретения работницей налоговой на протяжении 2020 – 2023 годов необоснованных активов более чем на 4,5 млн грн.

Фото: НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что в Высший антикоррупционный суд заявлен иск о признании необоснованными и конфискации активов руководительницы одного из областных главных управлений Государственной налоговой службы. Об этом проинформировали на официальном сайте НАПК.

Так, по результатам мониторинга образа жизни НАПК выявило признаки приобретения работницей налоговой на протяжении 2020 – 2023 годов необоснованных активов на свыше 4,5 млн грн. Речь идет о:

квартире в Киеве;

автомобиле Toyota C-HR Hybrid, 2022 года выпуска;

автомобиле Land Rover Range Rover Velar, 2019 г.в.

«Жилье в собственность якобы приобрела родная сестра служащей, однако анализ ее официальных доходов и расходов доказал финансовую несостоятельность совершить такую ​​покупку.

Автомобиль Toyota C-HR Hybrid, который приобрела за счет якобы собственных сбережений и подарков членов семьи дочь руководительницы регионального управления ГНС, также не мог быть куплен за средства из законных источников», - заявили в НАПК.

Кроме того, НАПК выяснило, что автомобиль Land Rover Range Rover Velar, формально принадлежащий отцу служащей, был приобретен также по ее поручению.

Во время мониторинга образа жизни чиновника также оказалось, что ее муж в 2016 году приобрел квартиру в центре Полтавы за средства, сумма которых значительно превышала его официальные доходы.

Учитывая выявленные НАПК факты, САП обратилась в суд с иском о признании активов должностной лица необоснованными и взыскании их в доход государства (гражданская конфискация).

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