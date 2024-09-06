В Киеве задержан проректор частного вуза, который требовал от абитуриента 2 тысячи долларов за поступление

Проректор свои действия объяснил тем, что сейчас очень много желающих стать студентами именно среди мужчин, кроме документов и сданных вступительных экзаменов, нужны еще и 2000 долларов.

В Киеве задержан проректор одного из частных университетов во время получения 2000 долларов от абитуриента за поступление в учебное заведение. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, проректор учебного заведения за 2000 долларов содействовал абитуриенту во поступлении на стационар. Для этого он помогал мужчине с правильными ответами при сдаче вступительных экзаменов.

Необходимость заплатить деньги подозреваемый также объяснил тем, что сейчас очень много желающих стать студентами именно среди мужчин, кроме документов и сданных вступительных экзаменов нужны еще и деньги.

Проректора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в момент получения денег.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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