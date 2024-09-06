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У Києві затримали проректора приватного вишу, який вимагав від абітурієнта 2 тисячі доларів за вступ

15:23, 6 вересня 2024
Проректор свої дії пояснив тим, що зараз дуже багато бажаючих стати студентами саме серед чоловіків, тож окрім документів та зданих вступних іспитів, потрібні ще й 2000 доларів.
У Києві затримали проректора приватного вишу, який вимагав від абітурієнта 2 тисячі доларів за вступ
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У Києві затримали проректора одного з приватних університетів під час отримання 2000 доларів від абітурієнта за вступ до навчального закладу. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, проректор навчального закладу за 2000 доларів сприяв абітурієнту у вступі на стаціонар. Для цього він допомагав чоловіку з правильними відповідями під час складання вступних іспитів.

Необхідність заплатити гроші підозрюваний також пояснив тим, що зараз дуже багато охочих стати студентами саме серед чоловіків, тож окрім документів та складених вступних іспитів потрібні ще й гроші.

Проректора затримали в порядку ст. 208 КПК України в момент отримання грошей.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

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