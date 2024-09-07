Вступил в силу закон об отсрочке от мобилизации для мужчин, у которых на войне погиб неполнородный брат

Закон возвращает запрет мобилизовать второго сына у матери, если он брат погибшего, но от другого отца.

7 сентября вступил в силу закон 3916-IX о возвращении отсрочки от призыва для военнообязанных чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях (законопроект 11391).

Закон предоставляет отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанным, чьи близкие родственники, в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра погибли или пропали без вести, защищая Украину.

Кабинет Министров Украины в 10-дневный срок со дня вступления в силу данного закона должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», дело в том, что в предыдущей редакции ст. 23 Закона о мобилизации отмечалось, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях. Однако дальнейшими изменениями к этой норме слова «(неполнородный) брат/сестра» были изъяты.

В апреле, до принятия закона об усилении мобилизации, на сайте Офиса Президента была зарегистрирована петиция – обращение семей погибших военнослужащих относительно правки, которой депутаты убрали запрет на мобилизацию второго сына у матери, если у нее в семье уже погиб один, но он не является полнородным братом другого.

Впрочем, в итоге в закон о мобилизации была внесена правка, которой убрали запрет мобилизовать брата погибшего, если тот не является полнородным.

Таким образом, по мнению законодателей, братья, которых родила и воспитала одна мать, могут быть не связаны между собой, и мать должна отправлять второго сына на войну, когда погиб первый, но от другого мужчины.

Новым законом внесены изменения в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», в частности в третий, четвертый и пятый пункты части третьей статьи 23, где предусмотрена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных чьи близкие родственники, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях.

Автор: Наталья Мамченко

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