У керівниці управління податкової служби можуть конфіскувати необґрунтовані активи на 4,5 млн грн

НАЗК виявило ознаки набуття податківицею впродовж 2020 – 2023 років необґрунтованих активів на понад 4,5 млн грн.

Фото: НАЗК

Національне агентства з питань запобігання корупції повідомило, що до Вищого антикорупційного суду заявлено позов про визнання необґрунтованими та конфіскацію активів керівниці одного з обласних головних управлінь Державної податкової служби. Про це поінформували на офіційному сайт НАЗК.

Так, за результатами моніторингу способу життя НАЗК виявило ознаки набуття податківицею впродовж 2020 – 2023 років необґрунтованих активів на понад 4,5 млн грн. Йдеться про:

квартиру в Києві;

автомобіль Toyota C-HR Hybrid, 2022 року випуску;

автомобіль Land Rover Range Rover Velar, 2019 р.в.

«Житло у власність нібито набула рідна сестра службовиці, проте аналіз її офіційних доходів і витрат довів фінансову неспроможність зробити таку покупку.

Автомобіль Toyota C-HR Hybrid, який придбала за рахунок нібито власних заощаджень та подарунків членів сім’ї дочка керівниці регіонального управління ДПС, також не міг бути куплений за кошти із законних джерел», - заявили у НАЗК.

Крім того, НАЗК з’ясувало, що автомобіль Land Rover Range Rover Velar, який формально належить батьку службовиці, був набутий також за її дорученням.

Під час моніторингу способу життя посадовиці також виявилось, що її чоловік у 2016 році придбав квартиру у середмісті Полтави за кошти, сума яких значно перевищувала його офіційні доходи.

З огляду на виявлені НАЗК факти, САП звернулась до суду з позовом про визнання активів посадовиці необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація).

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