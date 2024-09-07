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За яких умов житло багатодітних сімей не оподатковується податком на нерухомість

07:59, 7 вересня 2024
Особливості оподаткування податком на нерухомість житла багатодітних сімей.
За яких умов житло багатодітних сімей не оподатковується податком на нерухомість
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Головне управління ДПС в Житомирській області роз’яснило, за яких умов житло багатодітних сімей не оподатковується податком на нерухомість.

Так, об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним родинам, у яких виховуються п’ятеро і більше неповнолітніх дітей, не оподатковуються податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це передбачено підпунктом «л» п.п. 266.2.2 ст. 266 Податкового кодексу України.

Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Неповнолітньою відповідно до ст. 6 глави 1 розд. І Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року № 2947-ІІІ вважається дитина у віці від14 до 18 років. Також згідно з абзацами другим – третім ст. 1 розд. І Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ, дитина – це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

Враховуючи зазначене, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховуються п’ятеро і більше дітей, жодному з яких не виповнилося 18 років.

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