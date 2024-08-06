В Україні розроблять план повернення дитячих закладів, евакуйованих за кордон

У Коордштабі обговорили повернення дітей, які були евакуйовані у складі закладів за межі України через російську агресію.

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Робоча група розробить план повернення дітей, евакуйованих у складі закладів за межі України через російську агресію.

Про це йшлося на засіданні Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану, пишуть у Мінреінтеграції.

Як зазначається, учасники засідання обговорювали повернення дітей, які були евакуйовані у складі закладів за межі України через російську агресію. Зокрема, йшлося про підготовку відповідного плану.

За дорученням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук його розробленням займатиметься робоча група у складі 35 осіб. До неї увійдуть представники центральних органів виконавчої влади, обласних військових адміністрацій, громадських і міжнародних організацій тощо.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», у Коордштабі заявили про потребу у кадровому резерві осіб, які супроводжують дітей в евакуації за кордоном.

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