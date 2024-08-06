Фінансового «апокаліпсису» не буде – Данило Гетманцев прокоментував паніку на фондових ринках

«Ніхто ж не дивувався, коли капіталізація акцій технологічних кампаній зростала на 100 млрд доларів на добу на фоні медійно розкручуваних «історій про шалені перспективи» у сферах тих чи інших технологій, приміром, штучного інтелекту» - зазначив Гетманцев.

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової і фінансової політики Данило Гетманцев вважає, що паніка на світових фондових ринках не означає фінансовий «кінець світу».

Нагадаємо, 5 серпня, за даними Bloomberg, індекс Magnificent Seven (найбільші технологічні компанії) відкрився зі зниженням приблизно на 9%, що є найгіршим падінням за день з 2015 року. У Токіо Nikkei впав на 12%. У Сеулі Kospi – на 9%. І коли в Нью-Йорку пролунав перший дзвінок, Nasdaq за лічені секунди впав на 6% . Це позначилося і на ринку криптовалюти.

Індекс страху та жадібності CNN станом на вечір 5 серпня впав до 16 пунктів, тобто, до «екстремального страху».

Як зазначало CNN, однією з причин можуть бути оприлюднені Бюро статистики праці США дані про те, зростання кількості робочих місць у США минулого місяця було «набагато, набагато меншим», ніж очікувалося, а рівень безробіття у США досяг найвищого рівня з жовтня 2021 року, що вказує на уповільнення зростання економіки.

Також серед причин називали перебільшені очікування від використання штучного інтелекту і навіть передвиборчу кампанію у США.

«Неможливо знати, чи знаменують бурхливі коливання понеділка останній вибух глобального розпродажу, який почав наростати минулого тижня, чи сигнал про початок тривалого спаду. У вівторок деякі з найбільш постраждалих ринків відновилися, а основні показники в Японії злетіли більш ніж на 10%.

Ясно одне: стовпи, на яких роками трималися успіхи на фінансових ринках — серія ключових припущень, на які спиралися інвестори в усьому світі — похитнулися. Оглядаючи назад, вони виглядають дещо наївними: «економіку США неможливо зупинити»; «штучний інтелект швидко зробить революцію в бізнесі всюди»; «Японія ніколи не підвищуватиме відсоткові ставки» — або не настільки, щоб справді мати значення» - зазначає Bloomberg у своєму матеріалі зранку 6 серпня.

Також сильно постраждала від розпродажів компанія Apple після того, як Berkshire Hathaway Воррена Баффета скоротила свою частку на цілих 50%.

Ситуацію на фондових ринках прокоментував Данило Гетманцев.

«Гучні заголовки, «страшні» новинні стрічки, невтішні передбачення, які розлітаються як «гарячі пиріжки».

Індекс акцій технологічних компаній зазнав найбільшого падіння з 2015 року… Інвестори переоцінили бум на ринку штучного інтелекту… Nvidia втратила 358 млрд доларів ринкової вартості, Apple – 277 млрд. доларів… Індекс S&P-500 за 5 серпня впав на двозначний відсоток від досягнутого три тижні тому історичного максимуму… Великі потрясіння на азійсько-тихоокеанському ринку… У США рівень безробіття підскочив до майже трирічного максимуму (хто не знає – 4,3%, а 27 місяців поспіль до травня тримався на рівні нижче 4%)… А сама країна балансує на межі рецесії, єдиним спасінням від якого експерти (чи то «вісники апокаліпсису») вбачають екстрене зниження ставки ФРС…

Ну майже фінансовий «кінець світу». Тепер вже точно…

Насправді маємо справу з абсолютно ринковими механізмами, що має назву «boom and bust cycle» (цикл буму, за яким слідує різкий спад).

За стрімкими злетами завжди слідує коригування чи падіння – залежно від масштабів, конкретної ситуації, у певних випадках – політики та реакції регуляторів.

Ніхто ж не дивувався, коли капіталізація акцій технологічних кампаній зростала на 100+ млрд доларів на добу на фоні не тільки реальних і перевірених здобутків, але й медійно-розкручуваних «історій про шалені перспективи» у сферах тих чи інших технологій, приміром, вже згадуваного штучного інтелекту.

Мали цього року безліч «історичних максимумів» – і на фондовому, і на товарних ринках (від золота до кави та какао-бобів).

Жодний злет не буває вічним і безкінечним.

Якщо звернемось до минулого – знайдемо на підтвердження цього чимало прикладів.

Був бум на ринку іпотечного кредитування, який за 2-3 роки міг зробити з забудовника-«початківця» мультимільярдера з портфелем на сотні проектів. А далі – безліч завислих недобудов, судові переслідування, банкрутства.

Злети нафти до 120 доларів, коли капіталізація нафтогазових кампаній сягала фантастичного рівня. А далі – падіння у 2-3 рази, і доволі скромні порівняно з піковими результати, непрості перемовини про скорочення видобутку, щоб утримати доходи на достатньому рівні.

Зовсім нещодавня історія – коли на початку пандемії вартість декількох глобальних фармацевтичних компаній стрімко зростала навіть не на появі, а на новині про наближення створення та запуску масового виробництва вакцини від Ковід. Уряди великих держав змагались за «місце у черзі», особливо не торгуючись за умови та ціни, а нині…

Японська єна… Цього року вона неодноразово оновлювала історичний мінімум, опустившись врешті-решт нижче 160 єн за долар. А чи пам’ятає хтось, що у жовтні 2011 року за долар давали менше 77 єн, за 30 років перед цим, у 1981 році – понад 230 єн, а ще за 10 років до того – 360 єн.

Біткоїн протягом понеділка коливався у діапазоні від 59,6 до 49,1 тисячі доларів. Але за останній календарний рік він встиг поторгуватися і по 73,6 тисячі доларів, і по 24,8 тисячі доларів. А у 2010 році під час першого обміну біткоїну на реальний товар за 10 тисяч «монет» було отримано аж два піци (з доставкою)…

Такі історії «злетів і падінь» – звичайна річ.

Тому переконаний – поточне ралі на ринку активів може ще підживлюватись, наприклад, на тлі можливого загострення на Близькому Сході – але фінансового «кінця світу» цього тижня не буде» - зазначив Гетманцев.

Він додав, що 6 серпня зранку азійські фондові ринки, які відкрились першими, відіграли більшу частину вчорашнього падіння. Японський індекс Nikkei-225 +9% (вчора «мінус» 13%), корейський Kospi +4,5% у першій половині дня (вчора «мінус» 8,8%). Це ж саме можна сказати і про основні криптовалюти.

Автор: Наталя Мамченко

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