У ЦНАПах розширюють перелік послуг соцхарактеру – що додається

Розширення переліку послуг підтримав Уряд.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відтепер у ЦНАПах можна отримати більше адміністративних послуг соціального характеру. Як зазначається, розширення переліку послуг, ініційоване Мінсоцполітики, підтримав Уряд.

Зокрема, до послуг у ЦНАПах додаються такі:

Призначення грошової компенсації за харчування на дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Якщо дитина навчається в школі, профтеху, коледжі, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, або має інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, вона має право отримувати в закладі освіти безоплатне харчування або компенсацію за нього.

Внесення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, відомостей про пільговиків і членів їхніх сімей та опікунів, на яких поширюються пільги.

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) людей, які повернулися з російського полону.

Взяття на облік для виплати компенсації вартості, якщо такі люди оплачують санаторно-курортне лікування самостійно.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у київських ЦНАПах запрацював проєкт «Адмінсервіс «Ветеран».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.