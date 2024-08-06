Практика судів
  1. В Україні

У ЦНАПах розширюють перелік послуг соцхарактеру – що додається

13:12, 6 серпня 2024
Розширення переліку послуг підтримав Уряд.
У ЦНАПах розширюють перелік послуг соцхарактеру – що додається
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відтепер у ЦНАПах можна отримати більше адміністративних послуг соціального характеру. Як зазначається, розширення переліку послуг, ініційоване Мінсоцполітики, підтримав Уряд.

Зокрема, до послуг у ЦНАПах додаються такі:

  • Призначення грошової компенсації за харчування на дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Якщо дитина навчається в школі, профтеху, коледжі, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, або має інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, вона має право отримувати в закладі освіти безоплатне харчування або компенсацію за нього.
  • Внесення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, відомостей про пільговиків і членів їхніх сімей та опікунів, на яких поширюються пільги.
  • Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) людей, які повернулися з російського полону.
  • Взяття на облік для виплати компенсації вартості, якщо такі люди оплачують санаторно-курортне лікування самостійно.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у київських ЦНАПах запрацював проєкт «Адмінсервіс «Ветеран».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін передав на оплату праці у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 52,4 млн грн

Уряд передав на функціонування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ще 52,4 млн грн, які підуть на оплату праці.

Кабмін вніс зміни для спрощення оформлення автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою

Уряд передбачив можливість видачі реєстраційних документів для поїздок за кордон для автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою, які перебувають на тимчасовому державному обліку.

Чоловіки під час перебування у прикордонних районах повинні мати військовий квиток – Кабмін

Кабмін вніс зміни до Положення про прикордонний режим.

Британський уряд звинувачує Ілона Маска в роздмухуванні заворушень через пости в X – соцмережі можуть загрожувати санкції

Британський уряд міг би накласти санкції на мережу Х Ілона Маска, але закон про незаконний контент набуде сили лише в кінці 2024 року.

У Верховній Раді пропонують прибрати бюрократію при оформлення відстрочки на підставі догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи

За словами автора проекту, його прийняття дозволить особам з інвалідністю без зайвих бюрократичних перепон та корупційних ризиків реалізувати право на постійний догляд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси