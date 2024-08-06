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6 серпня: яке сьогодні свято та головні події

10:02, 6 серпня 2024
6 серпня в Україні святкують День вдячності працівникам сільського господарства.
6 серпня: яке сьогодні свято та головні події
Фото: facts.net
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У вівторок, 6 серпня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

6 серпня в Україні святкують День вдячності працівникам сільського господарства. Це свято присвячене підвищенню обізнаності про важливість роботи, яку виконують працівники сільського господарства. Вони невтомно працюють, часто в складних умовах, щоб забезпечити наші столи їжею та свіжими продуктами.

Також 6 серпня Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми). Цей день присвячений пам’яті жертв атомного бомбардування японського міста Хіросіма, яке сталося 6 серпня 1945 року. Атомна бомба, скинута на Хіросіму, призвела до загибелі понад 140 тисяч людей, а наслідки вибуху відчуваються й досі. Цей день нагадує про жахливі наслідки використання ядерної зброї та закликає до її повної заборони.

Яке сьогодні церковне свято

6 серпня в церковному календарі – Преображення Господнє. Воно є одним з дванадесятих свят у православному календарі. Це свято присвячене події, описаній в Євангеліях, коли Ісус Христос явив свою Божественну славу на горі Фавор перед трьома апостолами: Петром, Яковом та Іоаном.

Календар важливих подій за 6 серпня:

1181 рік — китайські і японські астрономи зафіксували спалах наднової зірки;

1497 рік — до Бристоля повертається експедиція Джона Кабота, що відкрила Канаду;

1588 рік — непереможна Армада кидає якір перед містом Кале;

1889 рік — у Лондоні відкривають готель "Савой", перший у світі готель з ванною в кожному номері;

1890 рік — вбивця Вільям Кеммлер стає першою людиною, страченою на електричному стільці;

1926 рік — 19-річна Гертруда Едерле стає першою жінкою, що перепливла Ла-Манш;

1932 рік — відкривається перший Венеційський кінофестиваль;

1945 рік— американський бомбардувальник "Енола Ґей" скидає ядерну бомбу на японське місто Хіросіма, спричинивши загибель 90-140 тисяч осіб;

1997 рік — літак авіакомпанії Boeing 747 південнокорейських авіаліній зазнає катастрофи над островом Гуам, у Тихому океані, гине 226 людей;

2016 рік — початок "стрілянини на півночі Криму" — в ніч проти 7 серпня на окупованій росією території Криму збройна сутичка між російськими військовиками.

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