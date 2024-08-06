6 августа: какой сегодня праздник и главные события

6 августа в Украине празднуют День благодарения работникам сельского хозяйства.

Фото: facts.net

Во вторник, 6 августа, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

6 августа в Украине празднуют День благодарения работникам сельского хозяйства. Этот праздник посвящен повышению осведомленности о важности работы, которую выполняют работники сельского хозяйства. Они без устали работают, часто в сложных условиях, чтобы обеспечить наши столы едой и свежими продуктами.

Также 6 августа Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы). Этот день посвящен памяти жертв атомной бомбардировки японского города Хиросима, произошедшей 6 августа 1945 года. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, привела к гибели более 140 тысяч человек, а последствия взрыва ощущаются до сих пор. Этот день напоминает об ужасных последствиях использования ядерного оружия и призывает к его полному запрету.

Какой сегодня церковный праздник

6 августа в церковном календаре – Преображение Господне. Он является одним из двенадцати праздников в православном календаре. Этот праздник посвящен событиям, описанным в Евангелиях, когда Иисус Христос явил свою Божественную славу на горе Фавор перед тремя апостолами: Петром, Иаковом и Иоанном.

Календарь важных событий за 6 августа:

1181 год — китайские и японские астрономы зафиксировали вспышку сверхновой звезды;

1497 год — в Бристоль возвращается экспедиция Джона Кабота, открывшая Канаду;

1588 год — непобедимая Армада бросает якорь перед городом Кале;

1889 год — в Лондоне открывают отель «Савой», первый в мире отель с ванной в каждом номере;

1890 год — убийца Уильям Кэммлер становится первым человеком, казненным на электрическом стуле;

1926 год — 19-летняя Гертруда Эдерле становится первой женщиной, переплывшей Ла-Манш;

1932 год — открывается первый Венецианский кинофестиваль;

1945 год — американский бомбардировщик «Энола Гей» сбрасывает ядерную бомбу на японский город Хиросима, повлекшие гибель 90-140 тысяч человек;

1997 год — самолет авиакомпании Boeing 747 южнокорейских авиалиний терпит крушение над островом Гуам, в Тихом океане, погибает 226 человек;

2016 год — начало «стрельбы на севере Крыма» — в ночь на 7 августа на оккупированной россией территории Крыма вооруженная стычка между российскими военными.

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