В ЦНАПах расширяют перечень услуг соцхарактера – что добавляется

Расширение перечня услуг поддержало Правительство.

Теперь в ЦНАПах можно получить больше административных услуг социального характера. Как отмечается, расширение перечня услуг, инициированное Минсоцполитикой, поддержало Правительство.

В частности, к услугам в ЦНАП добавляются следующие:

Назначение денежной компенсации за питание на детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Если ребенок учится в школе, профтехе, колледже, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, или имеет инвалидность, связанную с Чернобыльской катастрофой, он имеет право получать в учебном заведении бесплатное питание или компенсацию за него.

Внесение в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, сведений о льготниках и членах их семей и опекунов, на которых распространяются льготы.

Взятие на учет для обеспечения санаторно-курортным лечением (путевками) людей, которые вернулись из российского плена.

Взятие на учет для выплаты компенсации стоимости, если такие люди оплачивают санаторно-курортное лечение самостоятельно.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в киевских ЦНАПах заработал проект «Админсервис «Ветеран».

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