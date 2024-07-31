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В киевских ЦНАПах заработал проект «Админсервис «Ветеран»

22:40, 31 июля 2024
От Министерства по делам ветеранов ожидают утверждения на уровне Кабмина формы единого заявления, что позволит унифицировать и автоматизировать процедуру.
В киевских ЦНАПах заработал проект «Админсервис «Ветеран»
Источник фото: КГГА
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Киеве ввели проект «Админсервис «Ветеран» для обслуживания ветеранов войны и членов их семей, обеспечения высокого уровня качества сервиса в предоставлении административных услуг Защитникам и Защитницам.

Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что в рамках проекта разработано 6 комплексов административных услуг по одному заявлению в соответствии со статусом:

  • участник боевых действий – 19 услуг;
  • участник войны – 16 услуг;
  • член семьи, член семьи погибшего (умершего) – 26 услуг;
  • пострадавший участник Революции Достоинства – 19 услуг;
  • лицо с инвалидностью в результате войны – 34 услуги;
  • лицо, у которого есть особые заслуги перед Родиной – 14 услуг.

В КГГА пишут, что во всех районах оборудованы 22 локации, где будет функционировать этот сервис.

Город ожидает от Министерства по делам ветеранов Украины утверждения на уровне Кабмина формы единого заявления, что позволит унифицировать и автоматизировать процедуру и распространить такую ​​практику в других регионах.

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