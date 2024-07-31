У київських ЦНАПах запрацював проєкт «Адмінсервіс «Ветеран»

Києві запровадили проєкт «Адмінсервіс «Ветеран» для обслуговування ветеранів війни та членів їхніх сімей, забезпечення високого рівня якості сервісу в наданні адміністративних послуг Захисникам і Захисницям.
Про це повідомили у КМДА.
Зазначається, що у межах проєкту розроблені 6 комплексів адміністративних послуг за однією заявою відповідно до статусів:
У КМДА пишуть, що в усіх районах облаштовані 22 локації, де функціонуватиме цей сервіс.
Місто очікує від Міністерства у справах ветеранів України затвердження на рівні Кабміну форми єдиної заяви, що дозволить уніфікувати та автоматизувати процедуру й поширити таку практику в інших регіонах.
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