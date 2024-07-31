У київських ЦНАПах запрацював проєкт «Адмінсервіс «Ветеран»

Від Міністерства у справах ветеранів очікують затвердження на рівні Кабміну форми єдиної заяви, що дозволить уніфікувати та автоматизувати процедуру.

Джерело фото: КМДА

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Києві запровадили проєкт «Адмінсервіс «Ветеран» для обслуговування ветеранів війни та членів їхніх сімей, забезпечення високого рівня якості сервісу в наданні адміністративних послуг Захисникам і Захисницям.

Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що у межах проєкту розроблені 6 комплексів адміністративних послуг за однією заявою відповідно до статусів:

учасник бойових дій – 19 послуг;

учасник війни – 16 послуг;

член сім’ї, член сім’ї загиблого (померлого) – 26 послуг;

постраждалий учасник Революції Гідності – 19 послуг;

особа з інвалідністю внаслідок війни – 34 послуги;

особа, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною – 14 послуг.

У КМДА пишуть, що в усіх районах облаштовані 22 локації, де функціонуватиме цей сервіс.

Місто очікує від Міністерства у справах ветеранів України затвердження на рівні Кабміну форми єдиної заяви, що дозволить уніфікувати та автоматизувати процедуру й поширити таку практику в інших регіонах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.