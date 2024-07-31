На Київщині під колесами потягу загинув чоловік

Внаслідок наїзду 54-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

На Бориспільщині у Київській області, під колесами потягу загинув чоловік. Як повідомили у поліції області 31 липня, подія сталася у темну пору доби на залізничній станції «Яготин».

За попередньою інформацією, 54-річний чоловік переходив колії безпосередньо перед наближенням пасажирського електропотяга, в результаті чого стався наїзд на потерпілого.

Внаслідок наїзду пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

Слідчі Яготинського відділення поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

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