На Киевщине под колесами поезда погиб мужчина

В результате наезда 54-летний мужчина от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

На Бориспольщине в Киевской области под колесами поезда погиб мужчина. Как сообщили в полиции области 31 июля, происшествие произошло в темное время суток на железнодорожной станции «Яготин».

По предварительной информации, 54-летний мужчина переходил пути непосредственно перед приближением пассажирского электропоезда, в результате чего произошел наезд на пострадавшего.

В результате наезда пешеход от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Следователи Яготинского отделения полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

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