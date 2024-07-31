Владимир Зеленский подписал закон о праве Кабмина приостановить выплаты по внешним долгам до 1 октября 2024 года

Кабинет Министров получил право принимать решение о временном приостановлении осуществления платежей по всем или некоторым долговым обязательствам или гарантийным обязательствам государства.

Президент Владимир Зеленский 31 июля подписал закон, согласно которому Кабмин уполномочивается принимать решение о временной остановке платежей по всем или некоторым соответствующим долговым обязательствам или гарантийным обязательствам государства.

Речь идет о Законе №3880-IX, который был принят Верховной Радой 18 июля.

По этому закону в случае принятия правительством решения о временной остановке платежей по всем или некоторым соответствующим долговым обязательствам или гарантийным обязательствам государства относительно соответствующих долговых обязательств, в отношении которых принято такое решение, временно останавливается принудительная реализация любого имущества субъектов моратория, действие Закона «О гарантиях государства по исполнению судебных решений», а Казначейство останавливает списание средств на исполнение обязательств.

Напомним, сначала Бюджетный комитет Рады рекомендовал принять сразу в целом как закон законопроект 11396-1. Им предлагалось, во-первых, разрешить Кабмину осуществить реструктуризацию гарантированного государством долга бывшего Укравтодора, во-вторых, предоставить право Кабмина временного приостановить выплаты по внешнему государственному долгу.

Фактически это было нужно, если официальная договоренность о реструктуризации долга Украины не будет достигнута до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

Как указала глава Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, этот проект является важным элементом реструктуризации, которая позволит «сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций более 10 млрд долл. США до конца 2027 года».

Однако уже через несколько часов она сообщила, что бюджетный Комитет Рады собрался снова и рекомендовал другой проект 11396, авторства Кабмина.

По второму проекту конечный срок временной остановки осуществления платежей по долговым обязательствам или гарантийным обязательствам государства будет установлен только до 1 октября 2024 года.

Следовательно, подписанным законом, среди прочего, предлагается в Законе «Об особенностях совершения сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом» статью 1 изложить в следующей редакции:

«Временная остановка платежей по государственным внешним заимствованиям, гарантированным государством долгом и гарантийными обязательствами государства

В связи с совершением сделок с государственным долгом по государственным внешним заимствованиям и гарантированным государством долгом по внешним кредитам (займам) по перечню согласно приложению 1 или приложению 2 к настоящему Закону путем обмена, изменения условий, выпуска и продажи соответствующих долговых обязательств Кабинет Министров Украины имеет право до 1 октября 2024 принимать решение о временном приостановлении осуществления платежей по всем или некоторым соответствующим долговым обязательствам или гарантийным обязательствам государства относительно соответствующих долговых обязательств.

Временная остановка осуществления платежей вводится по каждому долговому обязательству или гарантийному обязательству государства относительно соответствующих долговых обязательств сроком до совершения такой сделки (правочина) и изменения условий соответствующего заимствования всех кредиторов.

В случае принятия Кабинетом Министров Украины решения о временном приостановлении осуществления платежей по гарантийным обязательствам государства относительно соответствующих долговых обязательств соответствующий уполномоченный орган управления субъекта государственного сектора экономики имеет право принять решение временно остановить осуществление платежей по таким обязательствам».

Также закон дополнен статьей 2-1 «Временная остановка платежей по государственным деривативам».

В соответствии с ней «в связи с совершением сделок с государственными деривативами по перечню согласно приложению 3 к настоящему Закону способом, предусмотренным пунктом 35 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины, Кабинет Министров Украины вправе принимать решение о временной остановке осуществление платежей по обязательствам по государственным деривативам. Временная остановка осуществления платежей вводится сроком до совершения такой сделки (правочинов) и определения ее условий».

Статья 3 изложена такой редакции:

«Мораторий на удовлетворение требований кредиторов

В случае принятия Кабинетом Министров Украины решения в соответствии со статьей 1 и/или статьи 2-1 настоящего Закона или городским советом решения в соответствии со статьей 2 настоящего Закона со дня вступления в силу такого решения в отношении государства Украины, территориальной общины города и других субъектов согласно таким решением (далее – субъекты моратория) и исключительно в отношении тех обязательств, в отношении которых принято такое решение Кабинетом Министров Украины или городским советом:

временно останавливается принудительная реализация какого-либо имущества субъектов моратория, то есть его отчуждение путем обращения взыскания на имущество субъектов моратория за решениями, подлежащими принудительному исполнению в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве»;

временно останавливается действие Закона Украины «О гарантиях государства по исполнению судебных решений»;

центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, временно останавливает списание средств на выполнение обязательств по перечню согласно приложению 1, приложению 2 или приложению 3 к настоящему Закону».

Заключительные и переходные положения Закона «Об исполнительном производстве» дополнены пунктом 16:

«На период действия моратория, установленного согласно статье 3 Закона Украины «Об особенностях осуществления сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом и государственными деривативами» в случае принятия Кабинетом Министров Украины решения в соответствии со статьей 1 и/или статьей 2-1 Закона Украины «Об особенностях совершения сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом и государственными деривативами» или городским советом решения в соответствии со статьей 2 Закона Украины «Об особенностях совершения сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом и государственными деривативами» со дня вступления в силу в силу таким решением в отношении государства Украины, территориальной общины города и других субъектов согласно такому решению (далее – субъекты моратория) и исключительно в отношении тех обязательств, в отношении которых принято такое решение Кабинетом Министров Украины или городским советом, временно останавливается принудительная реализация любого имущества субъектов моратория, то есть его отчуждение путем обращения взыскания на имущество субъектов моратория за решениями, подлежащими принудительному исполнению в соответствии с настоящим Законом».

Ниже приводим текст закона.

Автор: Наталя Мамченко

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