Шеринг авто в Дії: более 400 тысяч пользователей уже воспользовались услугой

Как владельцы транспортных средств, так и надлежащие пользователи авто могут совершать все необходимые действия онлайн.

С момента запуска сервиса шеринга авто в приложении «Дія», украинцы воспользовались этой услугой более 400 тысяч раз. Этот инновационный сервис позволяет легко и быстро арендовать автомобиль без необходимости физически возвращаться домой за техническим паспортом или думать о его передаче.

Согласно данным ведомства, украинцы уже подали 408 127 заявок на шеринг авто через приложение.

Чтобы воспользоваться сервисом, владельцы автомобилей должны:

- Авторизоваться в приложении «Дія».

- Перейти в раздел «Услуги» и выбрать «Шеринг авто».

- Далее выбрать опцию «Отменить шеринг».

Если вы являетесь надлежащим пользователем и хотите инициировать отмену, нужно:

- Авторизоваться в «Действия».

- Перейти в «Меню свидетельства о регистрации транспортного средства».

- Выбрать «Отказаться от пользования авто» и нажать «Начать».

- Пошерить сформированный запрос владельцу для подтверждения.

- После подтверждения отмены техпаспорт автоматически исчезнет из «Дії» у надлежащего пользователя.

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