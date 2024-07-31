Шеринг авто в Дії: более 400 тысяч пользователей уже воспользовались услугой

С момента запуска сервиса шеринга авто в приложении «Дія», украинцы воспользовались этой услугой более 400 тысяч раз. Этот инновационный сервис позволяет легко и быстро арендовать автомобиль без необходимости физически возвращаться домой за техническим паспортом или думать о его передаче.
Согласно данным ведомства, украинцы уже подали 408 127 заявок на шеринг авто через приложение.
Чтобы воспользоваться сервисом, владельцы автомобилей должны:
- Авторизоваться в приложении «Дія».
- Перейти в раздел «Услуги» и выбрать «Шеринг авто».
- Далее выбрать опцию «Отменить шеринг».
Если вы являетесь надлежащим пользователем и хотите инициировать отмену, нужно:
- Авторизоваться в «Действия».
- Перейти в «Меню свидетельства о регистрации транспортного средства».
- Выбрать «Отказаться от пользования авто» и нажать «Начать».
- Пошерить сформированный запрос владельцу для подтверждения.
- После подтверждения отмены техпаспорт автоматически исчезнет из «Дії» у надлежащего пользователя.
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