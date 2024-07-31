Шеринг авто в Дії: більше 400 тисяч користувачів вже скористалися послугою

З моменту запуску сервісу шерингу авто в застосунку «Дія», українці скористалися цією послугою більше 400 тисяч разів. Цей інноваційний сервіс дозволяє легко і швидко орендувати автомобіль без необхідності фізично повертатися додому за технічним паспортом або думати про його передачу.
Згідно з даними відомства, українці вже подали 408 127 заявок на шеринг авто через додаток.
Щоб скористатися сервісом, власники автомобілів повинні:
Якщо ви є належним користувачем і хочете ініціювати скасування, потрібно:
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