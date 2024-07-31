Шеринг авто в Дії: більше 400 тисяч користувачів вже скористалися послугою

Як власники транспортних засобів, так і належні користувачі авто можуть здійснювати всі необхідні дії онлайн.

З моменту запуску сервісу шерингу авто в застосунку «Дія», українці скористалися цією послугою більше 400 тисяч разів. Цей інноваційний сервіс дозволяє легко і швидко орендувати автомобіль без необхідності фізично повертатися додому за технічним паспортом або думати про його передачу.

Згідно з даними відомства, українці вже подали 408 127 заявок на шеринг авто через додаток.

Щоб скористатися сервісом, власники автомобілів повинні:

Авторизуватися в додатку «Дія».

Перейти в розділ «Послуги» та вибрати «Шеринг авто».

Далі вибрати опцію «Скасувати шеринг».

Якщо ви є належним користувачем і хочете ініціювати скасування, потрібно:

Авторизуватися в «Дії».

Перейти до «Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу».

Вибрати «Відмовитися від користування авто» та натиснути «Почати».

Пошерити сформований запит власнику для підтвердження.

Після підтвердження скасування техпаспорт автоматично зникне з «Дії» у належного користувача.

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