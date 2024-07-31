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Шеринг авто в Дії: більше 400 тисяч користувачів вже скористалися послугою

18:38, 31 липня 2024
Як власники транспортних засобів, так і належні користувачі авто можуть здійснювати всі необхідні дії онлайн.
Шеринг авто в Дії: більше 400 тисяч користувачів вже скористалися послугою
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З моменту запуску сервісу шерингу авто в застосунку «Дія», українці скористалися цією послугою більше 400 тисяч разів. Цей інноваційний сервіс дозволяє легко і швидко орендувати автомобіль без необхідності фізично повертатися додому за технічним паспортом або думати про його передачу.

Згідно з даними відомства, українці вже подали 408 127 заявок на шеринг авто через додаток.

Щоб скористатися сервісом, власники автомобілів повинні:

  • Авторизуватися в додатку «Дія».
  • Перейти в розділ «Послуги» та вибрати «Шеринг авто».
  • Далі вибрати опцію «Скасувати шеринг».

Якщо ви є належним користувачем і хочете ініціювати скасування, потрібно:

  • Авторизуватися в «Дії».
  • Перейти до «Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу».
  • Вибрати «Відмовитися від користування авто» та натиснути «Почати».
  • Пошерити сформований запит власнику для підтвердження.
  • Після підтвердження скасування техпаспорт автоматично зникне з «Дії» у належного користувача.

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