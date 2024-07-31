Дуже небезпечі: у ДСНС показали кулькові авіабомби, схожі на сріблясті мʼячики

Такі «м'ячики» від будь-якого дотику можуть розірватися.

Джерело фото: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій показала кулькові осколкові авіабомби, які можуть розірватися від будь-якого дотику, та нагадала про смертельну небезпеку від них.

«На світлинах — кулькові осколкові авіабомби ШОАБ-0,5. Одна касета РБК-500 містить 565 таких “кульок” масою 400 грамів кожна.

Мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися», - пишуть у ДСНС.

Як зазначають фахівці, небезпека також полягає у тому, що ці авіабомби схожі на невеликі мʼячики та мають сріблястий колір, тож можуть привертати увагу малечі.

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