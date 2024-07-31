Запрацював додаток до ЄРДР, який відображає кількість та хід справ проти бізнесу

Дашборд, який є додатком до Єдиного реєстру досудових розслідувань, демонструє кількість відкритих кримінальних справ проти бізнесу Нацполом, СБУ, НАБУ, ДБР та БЕБ.

Сплеск зареєстрованих СБУ кримінальних проваджень щодо бізнесу був у червні 2022 року. Тоді СБУ було зареєстровано 2071 кримінальне провадження за статтями КК, які пов’язані із здійсненням господарської та інвестиційної діяльності. В серпні 2022 року – 1753. Про це свідчать дані інтерактивного дашборду – нового візуалізованого додатку до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Як свідчить дашборд, у січні 2022 року СБУ було зареєстровано 87 проваджень, у лютому – 153. До лютого 2022 року СБУ реєструвала на місяць менше 100 проваджень стосовно бізнесу.

Бюро економічної безпеки в середньому реєструє біля 200 проваджень на місяць (у 2023-2024 роках).

У бета-версії Дашборду викладена вибірка підтверджених правоохоронними органами злочинів за 2024 рік, які стосуються бізнесу, а також інформація про всі кримінальні правопорушення, які мали стосунок до економічної сфери за останні 5 років.

На Дашборді можна відсортувати інформацію за органами досудового розслідування: Нацполіція, СБУ, НАБУ, ДБР, БЕБ. Також справи можна відфільтрувати за конкретною статтею або періодом.

Дашборд включає аналітичні модулі щодо:

кількості кримінальних правопорушень, пов’язаних з господарською/інвестиційною діяльності в межах визначених кваліфікацій;

кількості осіб, яким повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень вказаної категорії та до яких застосовано забіжний захід у вигляді тримання під вартою;

розміру встановлених у ході розслідування матеріальних збитків, завданих державі/територіальній громаді та їх відшкодування;

відомості про кількість прийнятих рішень щодо направлення справ до суду

та інші дані, що стану досудового розслідування кримінальних правопорушень вказаної категорії.

Аналітичний модуль був розроблений за дорученням Президента України Володимира Зеленського на виконання рішення РНБО, яке було ухвалене на початку 2024 року.

Як зазначив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, цей додаток – це відповідь на запит бізнесу та інвесторів, які прагнуть бачити справедливість і доброчесність у роботі правоохоронців. «Я радий, що дискусія про тиск контролюючих органів на бізнес буде нарешті переведена у площину цифр і даних, а не дописів у соціальних мережах», – наголосив він.

Автор: Наталя Мамченко

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