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Заработало приложение к ЕРДР, которое отражает количество и ход дел против бизнеса

15:02, 31 июля 2024
Дашборд, являющийся приложением к Единому реестру досудебных расследований, демонстрирует количество открытых уголовных дел против бизнеса Нацполом, СБУ, НАБУ, ГБР и БЭБ.
Заработало приложение к ЕРДР, которое отражает количество и ход дел против бизнеса
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Всплеск зарегистрированных СБУ уголовных производств по бизнесу был в июне 2022 года. Тогда СБУ было зарегистрировано 2071 уголовное производство по статьям УК, связанным с осуществлением хозяйственной и инвестиционной деятельности. В августе 2022 года – 1753. Об этом свидетельствуют данные интерактивного дашборда – нового визуализированного приложения к системе Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР).

Как свидетельствует дашборд, в январе 2022 года СБУ было зарегистрировано 87 производств, в феврале – 153. До февраля 2022 года СБУ регистрировала в месяц менее 100 производств по отношению к бизнесу.

Бюро экономической безопасности в среднем регистрирует около 200 производств в месяц (в 2023-2024 годах).

В бета-версии Дашборда изложена выборка подтвержденных правоохранительными органами преступлений за 2024 год, касающихся бизнеса, а также информация обо всех уголовных правонарушениях, относящихся к экономической сфере за последние 5 лет.

На Дашборде можно отсортировать информацию по органам досудебного расследования: Нацполиция, СБУ, НАБУ, ГБР, БЭБ. Также дела можно отфильтровать по конкретной статье или периоду.

Дашборд включает аналитические модули:

  • количества уголовных правонарушений, связанных с хозяйственной/инвестиционной деятельности в пределах определенных квалификаций;
  • количества лиц, которым сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений указанной категории и к которым применена мера пресечения в виде содержания под стражей;
  • размера установленного в ходе расследования материального ущерба, причиненного государству/территориальной общине и их возмещения;
  • сведения о количестве принятых решений о направлении дел в суд
  • и другие данные о состоянии досудебного расследования уголовных правонарушений указанной категории.

Аналитический модуль был разработан по поручению Президента Украины Владимира Зеленского во исполнение решения СНБО, принятого в начале 2024 года.

Как отметил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, это приложение – это ответ на запрос бизнеса и инвесторов, стремящихся видеть справедливость и добродетель в работе правоохранителей. «Я рад, что дискуссия о давлении контролирующих органов на бизнес будет, наконец, переведена в плоскость цифр и данных, а не сообщений в социальных сетях», – подчеркнул он.

Автор: Наталя Мамченко 

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