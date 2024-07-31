В шести населенных пунктах Донецкой области ввели принудительную эвакуацию детей

Планируется эвакуировать 21 ребенка.

Источник фото: visitukraine.today

Из-за ситуации с безопасностью в шести населенных пунктах Донетчины введено принудительную эвакуацию детей. Как сообщили в Минреинтеграции, соответствующее решение согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Участники Коордштаба единогласно поддержали проведение обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Донецкой области.

В общей сложности планируется эвакуировать 21 ребенка.

Эвакуация производится бесплатно. Для предварительной записи необходимо позвонить на горячую линию Донецкой ОВА по вопросам проведения эвакуации по номеру: 0 800 408 911.

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