Во Франции из-за урагана остановили движение на железной дороге, пострадали 80 тысяч пассажиров

Ураган остановил движение на скоростной железнодорожной линии Париж-Марсель.

Источник фото: cfts.org.ua

Движение на скоростной железнодорожной линии LGV Sud-Est, которая соединяет Париж с Марселем и Монпелье, остановилось из-за последствий сильного урагана на востоке Франции. Это повлияло на планы до 80 тысяч пассажиров, сообщает BFMTV.

Из-за сильных гроз со шквальным ветром пострадала инфраструктура линии. Движение поездов было полностью остановлено в 07:40 в среду из-за проблем с электроснабжением. Также на многих железнодорожных путях оказались поваленные деревья. Один из поездов столкнулся с деревом, когда движение еще не было остановлено.

По словам представителей оператора SNCF, специалисты после первого осмотра пришли к выводу, что не смогут быстро восстановить работу как скоростной, так и классической линий. Ожидается, что сегодняшние планы 80 тысяч путешественников будут нарушены. Точное время возобновления движения не сообщается. Министр транспорта Патрис Вергрит выражал надежду, что движение может быть восстановлено к вечеру.

Пассажиров, которые имели билеты на среду, призывают не ехать на вокзал и обменять или сдать билеты с полным возмещением стоимости.

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