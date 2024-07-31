С августа Венеция введет ряд ограничений для туристов

Венеция ограничит количество туристических групп до 25 человек и запретит громкоговорители.

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С 1 августа в Венеции вступают в силу новые правила, которые ограничивают количество участников туристических групп до 25 человек, чтобы уменьшить влияние толпы на город. Об этом сообщает Reuters.

Местные власти также запретили использование громкоговорителей туристическими гидами, чтобы «защитить спокойствие жителей» и обеспечить более свободное передвижение пешеходов. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы от 25 до 500 евро. Изначально нововведения планировали ввести с июня, но их введение было отложено до начала августа.

Ограничения касаются не только центра Венеции, но и островов Мурано, Бурано и Торчелло.

В апреле Венеция стала первым городом в мире, который ввел плату за вход для посетителей в рамках эксперимента, направленного на сокращение количества однодневных туристов во время пиковых периодов. Пилотная схема действовала в течение 29 дней и завершилась в июле. Сейчас продолжается период консультаций относительно возможного продолжения проекта в будущем.

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