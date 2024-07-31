Із серпня Венеція введе низку обмежень для туристів

Венеція обмежить кількість туристичних груп до 25 осіб та заборонить гучномовці.

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З 1 серпня у Венеції набувають чинності нові правила, які обмежують кількість учасників туристичних груп до 25 осіб, щоб зменшити вплив натовпу на місто. Про це повідомляє Reuters.

Місцева влада також заборонила використання гучномовців туристичними гідами, щоб «захистити спокій жителів» і забезпечити вільніше пересування пішоходів. За порушення цих правил передбачені штрафи від 25 до 500 євро. Спочатку нововведення планували запровадити з червня, але їх введення було відкладено до початку серпня.

Обмеження стосуються не лише центру Венеції, але й островів Мурано, Бурано та Торчелло.

У квітні Венеція стала першим містом у світі, яке запровадило плату за вхід для відвідувачів у рамках експерименту, спрямованого на скорочення кількості одноденних туристів під час пікових періодів. Пілотна схема діяла протягом 29 днів і завершилася в липні. Зараз триває період консультацій щодо можливого продовження проекту в майбутньому.

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