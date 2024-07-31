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Переселенці та учасники бойових дій можуть безкоштовно перевозити речі: що варто знати

18:02, 31 липня 2024
Об'єм вантажу не має перевищувати 10 кубічних метрів та важити більше ніж 1 тонну.
Переселенці та учасники бойових дій можуть безкоштовно перевозити речі: що варто знати
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Українці, які мають статус внутрішньо переміщеної особи або учасника бойових дій, можуть безкоштовно перевезти свої речі. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Для того, щоб безкоштовно перевезти речі, об'єм вантажу не має перевищувати 10 кубічних метрів та важити більше ніж 1 тонну Водночас, якщо об'єм та вага вантажу перевищують встановлені ліміти, можливість перевезти вантаж все одно буде. Проте за всі додаткові кубометри та кілограми доведеться доплатити.

«У 2024-2025 роках планується надати допомогу близько 3 тис. сімей. У разі великої кількості заявок, насамперед допомога надаватиметься найбільш нужденним сім'ям», – йдеться в повідомленні.

Щоб скористатися послугою, потрібно заповнити онлайн-анкету і чекати зворотного зв'язку. Для цього потрібно вказати:

  • ім'я;
  • номер телефону;
  • що саме потрібно перевезти та в якому об'ємі;
  • адресу навантаження та розвантаження вантажу;
  • бажану дату перевезення;
  • додаткову інформацію (за бажанням).

Звернутися за допомогою у заповненні анкети, а також з іншими питаннями можна за номером підтримки: (093) 990-18-91. Дзвінки приймаються з понеділка до п'ятниці з 10:00 до 18:00.

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