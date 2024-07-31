Липневе здорожчання палива: автогаз підскочив у ціні найбільше

В липні в Україні зросли ціни на бензин, дизель та автогаз.

У липні 2024 року роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні зросли, причому найбільше підвищилися ціни на автогаз. Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними на 31 липня, середня ціна на бензин А-95 склала 56,74 гривні за літр, що на 0,22 гривні більше порівняно з попереднім місяцем. Ціна дизельного палива підвищилася на 0,23 гривні і досягла 52,88 гривні за літр. Найбільше подорожчав автогаз — на 1,40 гривні, до 28,00 гривні за літр.

Відомо, що Україна імпортує майже весь обсяг палива з початку війни. Основними чинниками, що впливають на ціни, є світові ціни на нафту та курс долара. Нафта марки Brent сьогодні коштує близько 80,5 доларів за барель, що на 6,5 доларів менше порівняно з початком місяця. Крім того, курс долара зріс на 2,1% за липень і продовжує зростати вже кілька місяців поспіль, починаючи з грудня минулого року.

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