Зловживання при закупівлі модульного укриття: на Київщині судитимуть директора ліцею

Підрядник безпідставно отримав понад три мільйони гривень бюджетних коштів.

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На Київщині судитимуть директора навчального закладу за фактом зловживання при закупівлі модульного укриття в ліцеї. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Встановлено, що навчальний заклад уклав з товариством договір про закупівлю найпростішого модульного укриття цивільного захисту на 100 осіб.

Знаючи, що укриття не відповідає заявленому в тендерній документації класу згідно з державними будівельними нормами та технічній специфікації, обвинувачений підписав акт приймання-передачі та видаткову накладну.

На підставі цих документів підрядник безпідставно отримав понад три мільйони гривень бюджетних коштів.

Такі дії підозрюваного спричинили збитки Вишгородській міській раді на згадану суму.

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