У парламенті Молдови проводять обшуки

Прокуратура та SIS проводять обшуки у будівлі парламенту Молдови за підозрою у державній зраді.

Джерело фото: moldova.md

У приміщенні парламенту Молдови триває обшук, який може бути пов’язаний зі справою про державну зраду, повідомляє NewsMaker.

Обшук здійснюють співробітники Служби інформації та безпеки (SIS) та Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS). За даними журналістів, слідчі дії стосуються розслідування справи про державну зраду.

Зазначається, що сьогодні парламент Молдови має зібратися на останнє засідання весняно-літньої сесії, яке заплановане на 11:00.

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