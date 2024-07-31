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Україна може виготовляти 3 мільйони дронів за рік, але для цього необхідне фінансування, — Мінстратегпром

14:28, 31 липня 2024
Держава може покрити лише частину цих потреб, а решту закривають закордонні партнери.
Україна може виготовляти 3 мільйони дронів за рік, але для цього необхідне фінансування, — Мінстратегпром
Ілюстративне фото, джерело - mezha.media
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Україна має виробничі спроможності для виготовлення 3 мільйонів безпілотників за рік. Однак для цього потрібно фінансування. Про це зазначила заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості Анна Гвоздяр, передає «Суспільне».

«У нас достатньо великі виробничі спроможності, ми можемо виробити на сьогодні понад 3 мільйони дронів різних типів. Для цього нам потрібно фінансування», - розповіла Гвоздяр.

За її словами, держава може покрити лише частину цих потреб, а решту закривають закордонні партнери. Зокрема, Канада погодилась закупити частину дронів українського виробництва для українського війська. Перемовини ведуться й з іншими країнами, зокрема Сполученим Королівством.

«Ми достатньо розвинули за рахунок як державних, так і приватних потужностей, щодо виробів різного виду для дронів. Понад мільйон дронів - зрозуміло, що під них треба понад мільйон боєприпасів», - сказала Гвоздяр.

Міністерство опрацьовує лінійку дронів з боєприпасами, яка необхідна українському війську. Далі обговорюватиметься питання їх уніфікації. Гвоздяр додала, що під різні потреби потрібні різні дрони.

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