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Катались на дахах електропотягів: на Київщині затримали 5 підлітків

07:36, 1 серпня 2024
Поліція затримала зачеперів віком від 13 до 17 років.
Катались на дахах електропотягів: на Київщині затримали 5 підлітків
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На Київщині поліція виявила групу зачеперів, які каталися на дахах електропоїздів. Про це повідомила поліція Київської області.

У червні-липні 2024 року у соціальних мережах з'явилися відео, на яких група молодих людей каталася на дахах електропоїздів у Бучанському районі. Ці екстремальні розваги викликали занепокоєння серед громадськості.

Ювенальні поліцейські Бучанського управління поліції виявили п'ятьох учасників цих небезпечних дій віком від 13 до 17 років. Інспектор ювенальної превенції Юлія Денисенко винесла протокол двом учасникам групи, яким виповнилося 16 та 17 років, за порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на залізничному транспорті (ч. 1 ст. 109 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Батьки інших трьох правопорушників, віком 13, 14 та 15 років, понесли відповідальність за невиконання обов'язків щодо виховання дітей (ч. 1, 3 ст. 184 КУпАП).

Наразі ювенальна поліція продовжує встановлювати інших учасників подій. Вони разом із батьками будуть викликані для складання відповідних матеріалів.

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