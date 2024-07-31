За нові авто доведеться додатково платити 180-280 тисяч гривень при першій реєстрації – ЗМІ

За розрахунками експертів, якщо при купівлі авто середнього класу споживач зараз сплачує до 80 тисяч гривень податків та зборів, то після введення змін ця сума зросте до 180-280 тисяч гривень.

Якщо в Україні запровадять військовий збір у 15% при першій реєстрації автомобілів, то покупцям нових машин доведеться додатково платити 180-280 тисяч грн. Такий прогноз зробила директор дилерської мережі «Автотрейдінг Атолл Груп» Галина Шипулова, пише «AUTO-Consulting».

Так, за її розрахунками, якщо при купівлі авто середнього класу споживач сплачує при реєстрації зараз від 30 до 80 тисяч гривень податків та зборів, то після введення змін ця сума зросте до 180-280 тисяч гривень. На думку Шипулової, з огляду на тенденцію загального погіршення добробуту населення, це може призвести до падіння продажів у 3 рази, або навіть більше.

Водночас бренд-директор Volvo в Україні Артем Ткаченко очікує, що реєстрації нових автівок можуть скоротитися, бо мало хто захоче платити додаткові кошти.

Як писала «Судово-юридична газета», міністр фінансів Сергій Марченко раніше наголосив, що треба платити податки і утримувати наші Збройні Сили. Так він прокоментував пропозицію Уряду щодо підвищення існуючих та запровадження нових податків, зокрема військового збору на купівлю авто.

«Це єдиний мій аргумент, чому саме зараз потрібне підвищення податків, чому саме так та чому у такий спосіб», - сказав він.

За словами очільника Мінфіну, купівля автомобіля не є першою необхідністю в умовах війни, проте його покупка може додатково підтримати Збройні Сили за рахунок військового збору.

«Зростання цін на що? Авто? Квартири? Наскільки зараз це нагальна потреба? Ще раз, я підкреслю – у нас проблема безпеки, горить хата, а ви кажете, що не треба купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль. Без проблем, купуйте новий автомобіль, але додатково підтримаєте ще Збройні Сили. По-перше, купівля авто зараз не є нагальною критичною потребою. По-друге, для сектора безпеки і оборони автомобілі ввозяться без мита та без сплати ПДВ», - сказав він.

За словами Сергія Марченка, він бачить критику від автодилерів, які кажуть, що запровадження військового збору на купівлю авто призведе до тінізації ринку і зазначає, що частково це можливо, але тоді це питання до правоохоронних органів, які мають боротися з тіньовим ринком.

Як заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, Уряд України зіштовхується з двома серйозними проблемами: величезною «діркою» в бюджеті та терміновою необхідністю знайти фінансові ресурси для її покриття. Основна частина цих коштів необхідна для підтримки Сил оборони, зокрема для виплат зарплат військовим.

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