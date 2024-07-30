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Авто – не предмет першої необхідності – Сергій Марченко про введення військового збору на купівлю автомобіля

15:15, 30 липня 2024
За словами очільника Мінфіну, купівля автомобіля не є першою необхідністю в умовах війни, але може додатково підтримати Збройні Сили.
Авто – не предмет першої необхідності – Сергій Марченко про введення військового збору на купівлю автомобіля
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Треба платити податки і утримувати наші Збройні Сили, так прокоментував в інтерв’ю «РБК-Україна» Міністр фінансів Сергій Марченко пропозицію Уряду щодо підвищення існуючих та запровадження нових податків, зокрема військового збору на купівлю авто.

«Це єдиний мій аргумент, чому саме зараз потрібне підвищення податків, чому саме так та чому у такий спосіб», - сказав він.

За словами очільника Мінфіну, купівля автомобіля не є першою необхідністю в умовах війни, проте його покупка може додатково підтримати Збройні Сили за рахунок військового збору.

«Зростання цін на що? Авто? Квартири? Наскільки зараз це нагальна потреба? Ще раз, я підкреслю – у нас проблема безпеки, горить хата, а ви кажете, що не треба купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль. Без проблем, купуйте новий автомобіль, але додатково підтримаєте ще Збройні Сили. По-перше, купівля авто зараз не є нагальною критичною потребою. По-друге, для сектора безпеки і оборони автомобілі ввозяться без мита та без сплати ПДВ», - сказав він.

За словами Сергія Марченка, він бачить критику від автодилерів, які кажуть, що запровадження військового збору на купівлю авто призведе до тінізації ринку і зазначає, що частково це можливо, але тоді це питання до правоохоронних органів, які мають боротися з тіньовим ринком.

Як заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, Уряд України зіштовхується з двома серйозними проблемами: величезною «діркою» в бюджеті та терміновою необхідністю знайти фінансові ресурси для її покриття. Основна частина цих коштів необхідна для підтримки Сил оборони, зокрема для виплат зарплат військовим.

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