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Авто – не предмет первой необходимости – Сергей Марченко о введении военного сбора на покупку автомобиля

15:15, 30 июля 2024
По словам главы Минфина, покупка автомобиля не является первой необходимостью в условиях войны, но может дополнительно поддержать Вооруженные Силы.
Авто – не предмет первой необходимости – Сергей Марченко о введении военного сбора на покупку автомобиля
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Надо платить налоги и удерживать наши Вооруженные Силы, так прокомментировал в интервью «РБК-Украина» Министр финансов Сергей Марченко предложение Правительства по повышению существующих и введению новых налогов, в частности, военного сбора на покупку авто.

«Это единственный мой аргумент, почему именно сейчас нужно повышение налогов, почему именно так и почему таким способом», – сказал он.

По словам главы Минфина, покупка автомобиля не является первой необходимостью в условиях войны, однако его покупка может дополнительно поддержать Вооруженные Силы за счет военного сбора.

«Рост цен на что? Авто? Квартиры? Насколько сейчас это насущная потребность? Еще раз, я подчеркну – у нас проблема безопасности, горит дом, а вы говорите, что не нужно покупать средства тушения, а лучше купить автомобиль. Без проблем покупайте новый автомобиль, но дополнительно поддержите еще Вооруженные Силы. Во-первых, покупка авто сейчас не является неотложной критической потребностью. Во-вторых, для сектора безопасности и обороны автомобили ввозятся без пошлин и без НДС», - сказал он.

По словам Сергея Марченко, он видит критику от автодилеров, которые говорят, что введение военного сбора на покупку авто приведет к тенизации рынка и отмечает, что частично это возможно, но тогда это вопрос к правоохранительным органам, которые должны бороться с теневым рынком.

Как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, Правительство Украины сталкивается с двумя серьезными проблемами: огромной «дырой» в бюджете и срочной необходимостью найти финансовые ресурсы для ее покрытия. Основная часть этих средств необходима для поддержки Сил обороны, в частности для выплат зарплат военным.

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