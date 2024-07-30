Есть две проблемы – «дыра» госбюджета в 500 млрд грн и потребность быстро найти деньги, чтобы ее закрыть, – министр финансов

В Минфине предлагают повышение налогов для преодоления дефицита бюджета.

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Правительство Украины сталкивается с двумя серьезными проблемами: огромной «дырой» в бюджете и срочной необходимостью найти финансовые ресурсы для ее покрытия. Основная часть этих средств необходима для поддержки Сил обороны, в частности для выплат зарплат военным. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

Предложение Кабмина по повышению налогов и введению новых налоговых сборов вызвало негативную реакцию среди бизнеса. Марченко указал, что предложенный путь является еще достаточно мягким и не затрагивает наиболее уязвимые слои населения. Он также призвал предпринимателей осознать, что вопрос безопасности должен быть решен путем увеличения налогов.

Министр финансов подчеркнул, что ситуация является критической не только для текущего года, но и для 2025 года. Правительство готово к обсуждению возможных форматов повышения налогов в парламенте, однако скорость принятия решений чрезвычайно важна, чтобы избежать бюджетного кризиса.

«Путь решения вопроса, предложенный Кабмином, не понравился бизнесу - повышение налогов и введение некоторых новых... Выбранный путь еще достаточно мягкий и не затрагивает наиболее незащищенные слои населения», - заявил Марченко.

Глава Минфина отметил, что эти средства в основном нужны для Сил обороны, в частности, на зарплаты военным.

По словам Марченко, правительство готово к дискуссии в парламенте о возможных форматах повышения налогов. Главная задача - это найти ресурс, чтобы перекрыть дефицит, и не затягивать этот вопрос, потому что времени до бюджетного кризиса осталось крайне мало.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Украина вынуждена была покупать оружие за свой счет, потому что от США ничего не поступало - как оказалось, что на оборону и зарплаты военным не хватает 500 млрд грн. Военные могут остаться без зарплат уже в конце сентября, если Верховная Рада не успеет добавить на оборону 500 млрд грн и принять повышение налогов.

Как известно, соответствующий законопроект Кабмина 11417 об увеличении расходов на оборону на 500 млрд внесен в Верховную Раду. В частности, речь идет о том, что Пограничная служба получит дополнительно 41,9 млрд, Нацполиция – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд.

Параллельно для финансирования этих расходов необходимо повысить налоги. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», повышение с 1,5% до 5% военного сбора с зарплат граждан даст в бюджет около 45 млрд грн в 2024 году, а установление обязанности уплаты военного сбора лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации, в размере 15% стоимости – принесет 10 млрд грн. Это предусматривает законопроект Кабмина 11416 о повышении налогов.

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