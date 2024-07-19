Повышение с 1,5% до 5% военного сбора с зарплат граждан даст в бюджет 45,58 млрд грн в 2024 году

А в 2025 году увеличение ставки военного сбора с доходов граждан позволит наполнить бюджет на 107,7 млрд грн.

Источник фото: aspeniaonline.it

Вместо 1,5% с зарплаты граждане будут платить 5%. Соответствующие изменения предусматривает законопроект Кабмина 11416, зарегистрированный в парламенте 18 июля.

По расчетам правительства уже в 2024 году это даст дополнительно 45,58 млрд грн в бюджет. А в 2025 году – 107,7 млрд. грн.

Напомним, что по действующей норме Налогового кодекса плательщиками военного сбора являются:

физические лица – резиденты, получающие доходы как из источника их происхождения в Украине, так и иностранные доходы;

физические лица – резиденты, владеющие и/или пользующиеся (арендующие (субарендующие), на условиях эмфитевзиса, постоянно пользующиеся) земельными участками, отнесенными к сельскохозяйственным угодьям, в части минимального налогового обязательства;

физические лица – нерезиденты, получающие доходы из источника их происхождения в Украине;

налоговые агенты.

Правительство предлагает распространить обязанность платить военный сбор также на:

физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога 1-4 группы;

юридических лиц – плательщиков налога на прибыль предприятий;

юридических лиц - плательщиков единого налога 3-й и 4-й группы.

Итак, правительство предлагает:

повышение ставки военного сбора до 5% с доходов физлиц (т.е. ставка в 5% будет применяться для резидентов к общему месячному (годовому) налогооблагаемому доходу; доходу из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются налогом при их начислении (выплате, предоставления); иностранных доходов - доходов (прибыли), полученных из источников за пределами Украины);

установление обязанности уплаты военного сбора юридическими лицами в размере 1% дохода от любой деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3-й и 4-й группы;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц ФЛП – плательщиками единого налога 1, 2 и 4 группы;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода ФЛП – плательщиками единого налога 3 группы;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от стоимости банковских металлов юридическими и физическими лицами, осуществляющими операции по приобретению у банков банковских металлов;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 30% от стоимости реализованных ювелирных изделий предприятиями, учреждениями и организациями и физическими лицами-предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней (в том числе произведенными из давальческого сырья);

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от дохода при продаже недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена ​​продажа одного объекта недвижимости;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% поставщиками электронных коммуникационных услуг, предоставляющих услуги мобильной связи, уплаченной конечными пользователями таких услуг;

установление обязанности ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий плательщиками налога, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим в размере 0,5 минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, в расчете на 1 куб. резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива и сжиженного газа, размещенных на месте розничной торговли горючим, внесенным в Единый реестр лицензиатов и мест обращения горючего;

включение в перечень обязанностей налогоплательщиков обязанности относительно проведения инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, снятия остатков товарно-материальных ценностей, наличных денег по требованию контролирующего органа при проведении проверки;

предоставление права контролирующим органам присутствовать при проведении такой инвентаризации;

предоставление разрешения на арест имущества налогоплательщика в случае отказа должностным лицам контролирующего органа присутствовать при проведении инвентаризации;

прекращение административного ареста имущества в случае выполнения налогоплательщиком требований контролирующего органа по проведению такой инвентаризации;

отнести воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ к подакцизным товарам и установлению специфической ставки акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитка. Плательщиками налога будут производители и импортеры напитков.

ввести переписку контролирующих органов с крупными налогоплательщиками, плательщиками НДС, финансовыми агентами плательщиками, плательщиками, получившими статус электронного резидента (э-резидента) средствами электронной связи в электронной форме через электронный кабинет;

предоставить право контролирующему органу принимать решение о возобновлении у налогоплательщика возможности выполнять свои налоговые обязанности, в случае если такой налогоплательщик в течение двух последовательных отчетных (налоговых) периодов выполняет свои налоговые обязанности по представлению налоговой отчетности, регистрации налоговых/акцизных накладных , уплаты налоговых обязательств и осуществление экспортно-импортных операций;

установить соответствие с Таможенным кодексом Украины стоимостных границ по ввозу гражданами товаров без налогообложения НДС в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже, а также исключить положения, предусматривающие, что не являются объектом налогообложения НДС операции по ввозу товаров, стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро, кроме ввоза товаров суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 45 евро, для одного получателя – физического лица в одной депеше от одного отправителя физического лица в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя физического лица экспресс-отправлениях, при условии, что такие товары отправляются отправителем получателю без какой-либо оплаты, предназначаются для личного или семейного использования получателем, их характеристики и количество не указывают на то, что они ввозятся с какой-либо коммерческой целью (изменения в статьи 191 , 196 Налогового кодекса Украины).

Также предлагается предоставить на период действия военного положения и до последнего дня календарного месяца, в котором прекращено или отменено действие военного положения (включительно), сельским, поселковым, городским советам права принимать решение об установлении для соответствующей территории минимальной налогооблагаемой базы налогом на доходы физических лиц, но не меньше размера минимальной заработной платы, установленной Законом, при начислении доходов в форме заработной платы для месячного налогового (отчетного) периода.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.