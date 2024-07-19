В НАБУ заявили об окончании служебного расследования по делу о давлении на обличителя

НАБУ сообщило о завершении служебного расследования по фактам возможных неправомерных действий со стороны работников Национального антикоррупционного бюро.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что завершило служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий со стороны работников НАБУ, в частности, относительно возможного давления на обличителя. Об этом сообщили на официальном сайте НАБУ.

«Сегодня направлены письма о необходимости ознакомления с его материалами служебным лицам НАБУ, которые фигурируют в расследовании. Срок ознакомления – 3 рабочих дня, он может быть продлен по заявлению, но не более чем на 5 дней. После этого материалы будут направлены на рассмотрение Дисциплинарной комиссии», - говорят в НАБУ

Также в ведомстве отмечают, что Дисциплинарная комиссия на основании служебного расследования, осуществляемого подразделением внутреннего контроля, составляет вывод о наличии или отсутствии в действиях работника Национального бюро дисциплинарного проступка и оснований его привлечения к дисциплинарной ответственности с определением рекомендованного вида дисциплинарного взыскания.

Решение о применении дисциплинарного взыскания из выводу Дисциплинарной комиссии принимает директор Национального бюро. Это решение может быть обжаловано в суд (подробнее — ст. 28 Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины»).

Обо всех последующих этапах НАБУ обещает информировать общественность.

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