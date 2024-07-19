В НАБУ заявили об окончании служебного расследования по делу о давлении на обличителя

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что завершило служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий со стороны работников НАБУ, в частности, относительно возможного давления на обличителя. Об этом сообщили на официальном сайте НАБУ.
«Сегодня направлены письма о необходимости ознакомления с его материалами служебным лицам НАБУ, которые фигурируют в расследовании. Срок ознакомления – 3 рабочих дня, он может быть продлен по заявлению, но не более чем на 5 дней. После этого материалы будут направлены на рассмотрение Дисциплинарной комиссии», - говорят в НАБУ
Также в ведомстве отмечают, что Дисциплинарная комиссия на основании служебного расследования, осуществляемого подразделением внутреннего контроля, составляет вывод о наличии или отсутствии в действиях работника Национального бюро дисциплинарного проступка и оснований его привлечения к дисциплинарной ответственности с определением рекомендованного вида дисциплинарного взыскания.
Решение о применении дисциплинарного взыскания из выводу Дисциплинарной комиссии принимает директор Национального бюро. Это решение может быть обжаловано в суд (подробнее — ст. 28 Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины»).
Обо всех последующих этапах НАБУ обещает информировать общественность.
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