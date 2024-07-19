Практика судів
  1. В Україні

У НАБУ заявили про закінчення службового розслідування у справі про тиск на викривача

15:56, 19 липня 2024
НАБУ повідомило про завершення службового розслідування за фактами можливих неправомірних дій з боку працівників Національного антикорупційного бюро.
У НАБУ заявили про закінчення службового розслідування у справі про тиск на викривача
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що завершило службове розслідування за фактами можливих неправомірних дій з боку працівників НАБУ, зокрема щодо можливого тиску на викривача. Про це поінформували на офіційному сайті НАБУ.

«Сьогодні скеровані листи щодо необхідності ознайомлення з його матеріалами службовим особам НАБУ, що фігурують у розслідуванні. Строк ознайомлення — 3 робочих дні, він може бути продовжений за заявою, але не більше ніж на 5 днів. Після цього матеріали направлять на розгляд Дисциплінарної комісії», - кажуть у НАБУ

Також у відомстві зазначають, що Дисциплінарна комісія на підставі службового розслідування, яке здійснюється підрозділом внутрішнього контролю, складає висновок про наявність чи відсутність у діях працівника Національного бюро дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення.

Рішення про застосування дисциплінарного стягнення на підставі висновку Дисциплінарної комісії ухвалює директор Національного бюро. Зазначене рішення може бути оскаржено до суду (детальніше — ст. 28 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»).

Про всі наступні етапи НАБУ обіцяє інформувати громадськість.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Автоматичне» продовження строку тримання під вартою визнано неконституційним – у депутатів буде півроку на врегулювання

У Верховної Ради буде 6 місяців, аби врегулювати у КПК питання продовження строку тримання під вартою під час воєнного стану у відповідності до рішення Конституційного Суду.

Загальна чисельність Служби дисциплінарних інспекторів буде складати 52 особи – ВРП

Служба дисциплінарних інспекторів розпочне свою діяльність у жовтні, але за умови, що для неї знайдуть приміщення площею від 600 до 1000 квадратних метрів.

Конституційний Суд України визнав неконституційною частину 6 статті 615 КПК стосовно продовження строку тримання під вартою в умовах воєнного стану

КСУ констатував, що законодавець у ч. 6 статті 615 КПК не врахував того, що рішення про продовження строку тримання особи під вартою не тільки має ухвалювати лише суд, а й потребує підвищеного рівня обґрунтування, оскільки йдеться про найбільш серйозне втручання у право на особисту свободу.

Підвищення з 1,5% до 5% військового збору з зарплат громадян дасть до бюджету 45,58 млрд грн у 2024 році

А у 2025 році збільшення ставки військового збору з доходів громадян дозволить наповнити бюджет на 107,7 млрд грн.

Кабмін вніс зміни до порядку призначення пенсій держслужбовцям

Уряд по-новому визначив порядок призначення пенсій державним службовцям.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України