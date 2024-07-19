У НАБУ заявили про закінчення службового розслідування у справі про тиск на викривача

НАБУ повідомило про завершення службового розслідування за фактами можливих неправомірних дій з боку працівників Національного антикорупційного бюро.

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що завершило службове розслідування за фактами можливих неправомірних дій з боку працівників НАБУ, зокрема щодо можливого тиску на викривача. Про це поінформували на офіційному сайті НАБУ.

«Сьогодні скеровані листи щодо необхідності ознайомлення з його матеріалами службовим особам НАБУ, що фігурують у розслідуванні. Строк ознайомлення — 3 робочих дні, він може бути продовжений за заявою, але не більше ніж на 5 днів. Після цього матеріали направлять на розгляд Дисциплінарної комісії», - кажуть у НАБУ

Також у відомстві зазначають, що Дисциплінарна комісія на підставі службового розслідування, яке здійснюється підрозділом внутрішнього контролю, складає висновок про наявність чи відсутність у діях працівника Національного бюро дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення.

Рішення про застосування дисциплінарного стягнення на підставі висновку Дисциплінарної комісії ухвалює директор Національного бюро. Зазначене рішення може бути оскаржено до суду (детальніше — ст. 28 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»).

Про всі наступні етапи НАБУ обіцяє інформувати громадськість.

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