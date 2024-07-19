У Києві поліцейські затримали ревнивця, який пограбував ремонтника

У Києві 27-річного чоловіка затримано за пограбування через ревнощі до дівчини.

У Києві поліцейські затримали 27-річного чоловіка, який пограбував ремонтника через ревнощі до своєї дівчини. Подія сталася під час конфлікту між ревнивцем і 47-річним потерпілим. Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався, коли ревнивець зірвав з плеча потерпілого сумку, що містила гроші, картки та документи, і втік з місця злочину. Постраждалий, слюсар-сантехнік, напередодні ремонтував двері квартири дівчини нападника, що викликало ревнощі у останнього.

На спецлінію 102 звернувся потерпілий, який повідомив про пограбування. Співробітники кримінальної поліції оперативно розпочали розшукові дії, отримавши детальний опис нападника. Поліцейські з'ясували, що нападник працював у місцевій квартирі і напередодні конфлікту здійснював ремонтні роботи.

Затримання підозрюваного здійснили оперативники Подільського управління поліції. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець, який вже мав кримінальне минуле і перебував на випробувальному терміні. Під час обшуку його квартири були вилучені мобільний телефон, документи потерпілого, одяг, в якому він був під час злочину, а також чеки, що підтверджують зняття коштів з картки потерпілого.

Слідчі Подільського управління поліції за погодженням з Подільською окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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