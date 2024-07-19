Практика судів
  1. В Україні

У Києві поліцейські затримали ревнивця, який пограбував ремонтника

22:18, 19 липня 2024
У Києві 27-річного чоловіка затримано за пограбування через ревнощі до дівчини.
У Києві поліцейські затримали ревнивця, який пограбував ремонтника
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві поліцейські затримали 27-річного чоловіка, який пограбував ремонтника через ревнощі до своєї дівчини. Подія сталася під час конфлікту між ревнивцем і 47-річним потерпілим. Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався, коли ревнивець зірвав з плеча потерпілого сумку, що містила гроші, картки та документи, і втік з місця злочину. Постраждалий, слюсар-сантехнік, напередодні ремонтував двері квартири дівчини нападника, що викликало ревнощі у останнього.

На спецлінію 102 звернувся потерпілий, який повідомив про пограбування. Співробітники кримінальної поліції оперативно розпочали розшукові дії, отримавши детальний опис нападника. Поліцейські з'ясували, що нападник працював у місцевій квартирі і напередодні конфлікту здійснював ремонтні роботи.

Затримання підозрюваного здійснили оперативники Подільського управління поліції. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець, який вже мав кримінальне минуле і перебував на випробувальному терміні. Під час обшуку його квартири були вилучені мобільний телефон, документи потерпілого, одяг, в якому він був під час злочину, а також чеки, що підтверджують зняття коштів з картки потерпілого.

Слідчі Подільського управління поліції за погодженням з Подільською окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Звільнення корупціонерів – лише при викритті інших осіб та відшкодуванні збитків – керівництво НАБУ і САП озвучили умови для угод про  визнання винуватості

Законопроект про звільнення корупціонерів від відповідальності через угоди доопрацюють – Комітет провів засідання спільно з керівництвом НАБУ і САП.

«Автоматичне» продовження строку тримання під вартою визнано неконституційним – у депутатів буде 3 місяці на врегулювання

У Верховної Ради буде 3 місяці, аби врегулювати у КПК питання продовження строку тримання під вартою під час воєнного стану у відповідності до рішення Конституційного Суду.

Загальна чисельність Служби дисциплінарних інспекторів буде складати 52 особи – ВРП

Служба дисциплінарних інспекторів розпочне свою діяльність у жовтні, але за умови, що для неї знайдуть приміщення площею від 600 до 1000 квадратних метрів.

Конституційний Суд України визнав неконституційною частину 6 статті 615 КПК стосовно продовження строку тримання під вартою в умовах воєнного стану

КСУ констатував, що законодавець у ч. 6 статті 615 КПК не врахував того, що рішення про продовження строку тримання особи під вартою не тільки має ухвалювати лише суд, а й потребує підвищеного рівня обґрунтування, оскільки йдеться про найбільш серйозне втручання у право на особисту свободу.

Підвищення з 1,5% до 5% військового збору з зарплат громадян дасть до бюджету 45,58 млрд грн у 2024 році

А у 2025 році збільшення ставки військового збору з доходів громадян дозволить наповнити бюджет на 107,7 млрд грн.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України